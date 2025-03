Conflitto Israele-Hamas, le news in diretta: raid israeliani in Nord Gaza. Ucciso anche il portavoce Qanoua

"Proteste a Gaza contro Israele non contro di noi". Lo precisa un alto funzionario di Hamas, Basem Naim, al canale televisivo qatariota Al-Araby sottolineando appunto che le proteste verificatesi nella Striscia negli ultimi giorni sono contro Israele e non contro l'organizzazione palestinese che governa Gaza. Poi ha tenuto ad aggiungere: "La gente chiede di fermare l'aggressione, ma il nemico e altri partiti politici stanno deviando le proteste spontanee per servire i programmi dell'occupazione e stanno cercando di presentarle come se i dimostranti fossero contro la resistenza".