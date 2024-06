Meloni oggi alla Camera, in diretta le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo: “L’Ue deve cambiare corso”

"Trafficanti sono cinici schiavisti del terzo millennio, l'Europa non può più tollerarlo. Ma la lotta all'immigrazione illegale non può essere affrontata senza coinvolgere i Paesi di origine e senza considerare le cause che spingono le persone a partire. Vogliamo garantire il diritto a non emigrare: serve un modello nuovo, di cooperazione con le Nazioni africane. Su questo tema l'Italia ha fatto scuola con il Piano Mattei e siamo contenti di rivedere il nostro approccio anche nell'agenda europea. I governi africani non ci chiedono l'elemosina, né le briciole di solidarietà per chi riesce a fare la traversata, dimenticandoci di coloro che sono troppo poveri per partire. In Italia e in Europa si entra solo legalmente e chi entra non lo decidono gli scafisti, ma le istituzioni". Sono le parole di Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Parlamento.