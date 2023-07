Caso Santanchè, oggi l’informativa della ministra al Senato dalle 15: cresce la polemica, news in diretta

L'informativa di Daniela Santanchè in Senato: in diretta le parole della ministra del Turismo dopo l'inchiesta di Report "Open to fallimento", che ha portato alla luce presunte irregolarità delle sue aziende Visibilia e Ki Group. Le accuse riguardano presunti mancati saldi delle forniture, bilanci in rosso e lavoratori lasciati senza liquidazione.

A seguito dell’inchiesta di Report è scoppiato il caso politico: le opposizioni hanno chiesto le sue dimissioni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, invece, ha dichiarato: “Io penso non ci sia nessun problema a riferire in Parlamento, è una richiesta legittima. Sono contenta che la ministra Santanchè abbia dato la sua disponibilità”.

