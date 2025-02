Caso Paragon, il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato in diretta al Parlamento Ue: la conferenza stampa a Strasburgo

Alle 18 inizia la conferenza stampa al Parlamento di Strasburgo sul caso Paragon, promossa dall'europarlamentare del Pd Sandro Ruotolo, a cui partecipa il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato, insieme ad esponenti della società civile italiana come Luca Casarini della Ong Mediterranea Saving e a rappresentanti delle forze politiche di opposizione al governo Meloni in Italia, Sinistra Italiana,Verdi e Movimento 5 Stelle, per portare all'attenzione delle istituzioni europee gli inquietanti casi di spionaggio che sono emersi negli ultimi giorni, ai danni di 90 cittadini europei, come ha confermato Meta. È importante ricordare che lo spyware di Paragon, Graphite, software di produzione israeliana di uso militare, viene venduto solo a una lista selezionata di governi amici degli Stati Uniti, tra questi anche l'Italia.

l governo italiano, in un primo momento ha negato qualsiasi coinvolgimento nello spionaggio, e ha fatto sapere di essere disposto a fornire spiegazioni al Copasir. Ma poche ore dopo, è stato smentito da fonti autorevoli come il quotidiano israeliano Haaretz e l'inglese The Guardian, che hanno dimostrato come la società israeliana avesse due contratti con l'Italia, entrambi rescissi perché l'esecutivo italiano non avrebbe ottemperato agli obblighi contrattuali.

"Come delegazione del Partico Democratico del Parlamento europeo abbiamo deciso di portare a Strasburgo la voce delle vittime di questo spionaggio", ha spiegato Ruotolo. "Pensiamo che sia di estrema gravità per la democrazia europea quello che è avvenuto con lo spionaggio nei confronti del direttore Cancellato e di altri esponenti della società civile. Per questo chiederemo alla Commissione Europea di fare chiarezza: vogliamo sapere quali Paesi abbiano illegalmente spiato i 90 cittadini individuati da Meta, e quali misure intenda adottare per proteggere le vittime di questa spy story".