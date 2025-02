Caso Almasri, l’informativa di Nordio e Piantedosi in diretta tv dalla Camera: attesa per le parole dei ministri

Nonostante le pressanti richieste da parte dell'opposizione, la premier Meloni non riferirà in Aula. L'informativa della premier non era mai stata calendarizzata. Al contrario la scorsa settimana era in programma proprio un'informativa dei ministri Nordio e Piantedosi sul caso Almasri, poi cancellata a seguito dell'avviso di garanzia per favoreggiamento e peculato arrivato agli stessi ministri, alla presidente del Consiglio e al sottosegretario Mantovano. L'appuntamento in Aula era stato annullato proprio per la notizia di un'indagine in corso. Ieri il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, per rispondere alle lamentele delle opposizioni per l'assenza di Meloni, aveva risposto così: "I due ministri sono in grado di garantire la massima informazione".

"Come avevamo detto la scorsa settimana il governo non scappa, non scappa dal Parlamento", ha detto, ma "serviva solo una piccola sospensione temporale dovuta alla necessità di approfondire quanto era successo, un fatto clamoroso", ovvero l'informazione di garanzia alla premier Meloni, ai due ministri e al sottosegretario Mantovano. "Non c'era nessuna volontà dilatoria di rimandare all'infinito, ma la volontà di rispondere al Parlamento".