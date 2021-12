Casi di variante Omicron in Veneto e Alto Adige, domani arrivano le nuove regole del super Green Pass: le notizie di oggi sul Covid

"La situazione si fa via via sempre più preoccupante. La strategia è andare sopra il 90% di vaccinati con due dosi, limitare il più possibile il numero dei non vaccinati e, per chi non si immunizza, introdurre le restrizioni del nuovo decreto": lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in un'intervista con il Corriere della Sera. Che poi sottolinea: "Il Green Pass rafforzato sta funzionando. Solo grazie all’effetto-annuncio molti no vax si sono convinti. È più che raddoppiata la propensione alle prime dosi, nell’ultima settimana sono cresciute del 44%. Il secondo effetto è la riapertura di tanti hub vaccinali che erano stati chiusi. Il terzo è il boom di terze dosi".