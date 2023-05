Alluvione Emilia Romagna, anche oggi allerta rossa, si teme emergenza sanitaria, news in diretta

Le persone evacuate per il maltempo in Emilia-Romagna sono attualmente 26.215, 20.288 in provincia di Ravenna, 2.127 in quella di Bologna, in quella di Forlì-Cesena 3.800. Lo riferisce la Regione: le persone accolte in strutture messe a disposizione dai Comuni o in alberghi scendono a 1.554 (348 in meno rispetto a ieri) di cui 133 minori: tre in provincia di Rimini, 319 in quella di Forlì-Cesena, 927 in quella di Ravenna, 305 in quella di Bologna.