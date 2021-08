Afghanistan nella mani dei Talebani: nasce l’emirato islamico, caos a Kabul, migliaia di profughi in fuga

"Alcune persone non torneranno" ha detto il ministro britannico della Difesa, Ben Wallace. Londra non riuscirà probabilmente ad evacuare tutti gli alleati afghani. Si è detto però "fiducioso" di poter riportare a casa tutti i britannici. "Non tutti riusciranno ad imbarcarsi. In quel caso dovremo fare del nostro meglio in paesi terzi per dare loro il visto". Ex militare, Wallace ha fatto fatica a mantenere le lacrime. "Dobbiamo fare il possibile per portare via la gente e rispettare i nostri obblighi dopo 20 anni di sacrifici". Si cercherà di evacuare oltre 1000 persone al giorno.