Due poliziotti e un passante sono morti durante una sparatoria a Liegi. Il killer, stando a quanto riportano i media belgi, è stato ‘neutralizzato'. Il conflitto a fuoco si è svolto di fronte al Café des Augustins della città belga dopo che un individuo è riuscito a prendere in ostaggio una donna. A perdere la vita anche un passante, mentre altri due agenti sono stati feriti e non si sa ancora quali siano le loro condizioni.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano Le Soir il killer era stato fermato per un controllo di routine nei pressi di una scuola superiore nel centro di Liegi, quando improvvisamente è riuscito a disarmare uno dei due poliziotti e ad aprire il fuoco uccidendo due agenti e un passante. L'assassino ha quindi preso in ostaggio una donna, probabilmente una dipendente dell'istituto scolastico che fortunatamente è sana e salva, ed ha tentato di darsi alla fuga prima di venire ucciso dal "peloton anti-banditisme (PAB)" (gruppo anti banditismo) della polizia belga. Non si conoscono ancora le motivazioni del folle gesto. La scuola nel frattempo è stata chiusa, è sorvegliata da un ingente numero di agenti di polizia e tutti gli studenti si trovano al sicuro.

Naturalmente non solo la scuola ma un'area ben più vasta è stata posta sotto la massima vigilanza. La polizia sta indagando per scoprire i contorni esatti di una vicenda che, al momento, non è stata classificata come atto terroristico.