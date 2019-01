in foto: Etna innevato (Twitter, foto di @CrissyGranger ).

L'Etna ha ripreso a fumare facendo cadere una pioggia di cenere e inondando nelle ultime ore l'atmosfera sul versante orientale della Sicilia di denso fumo grigio. Addirittura, aluni residenti nei comuni di Zafferana Etnea, Linguaglossa, Santa Venerina, Sant’Alfio, Lineri e Acireale raccontano di auto, strade e balconi ricoperti con uno strato sottile di sabbia. Lo spettacolo visibile dalla provincia di Catania lascia, tuttavia, senza parole: la lava, che scende sulle pendici del vulcano fuoriuscendo da uno dei crateri, sta incontrando la neve che pure è caduta copiosa, regalando immagini mozzafiato, come testimoniano numerosi cittadini che sui social network hanno condiviso foto e filmati.

Intanto, non si ferma lo sciame sismico nella zona, duramente colpita dal terremoto dello scorso 26 dicembre e dalle repliche successive. Un sisma di magnitudo 2.8 si è verificato questa mattina, domenica 20 gennaio, alle ore 08:55 a un chilometro a nord di Ragalna, comune alle pendici meridionali dell’Etna, come confermato dalla dalla sala operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, e si è avuto a una profondità di appena 4 chilometri. Le altre due località più vicine all'epicentro sono Santa Maria di Licodia e Belpasso. Non ci sono al momento notizie di danni a cose o persone.