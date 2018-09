Per Forza Italia, la legge di bilancio del Governo Conte sarà una "manovra delle promesse mancate" e sprecherà 30 miliardi di euro per non realizzare nulla di concreto. In una nota diffusa dalla senatrice Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, si legge: "La manovra non potrà non avviare una riduzione delle tasse, ma non conterrà la flat tax; non potrà non intervenire sulle pensioni, ma non abolirà la Fornero; non potrà non dare un segnale alle fasce deboli, ma non col reddito di cittadinanza. Insomma, sarà la manovra delle promesse mancate, del contratto tradito, del vorrei ma non posso. E non perché non ci sono le risorse a disposizione ma perché le sensibilità di Lega e M5S sono così diverse e lontane da arrivare a sintesi".

Proseguendo, Bernini sottolinea: "Il pericolo è che il governo scriva una manovra destinata a sprecare i 30 miliardi a disposizione, perché Lega e M5S finiranno per varare provvedimenti troppo deboli, incapaci di avviare quel processo di ripresa invocato dalle famiglie e dalle imprese italiane. Forza Italia è pronta a sostenere in Parlamento i provvedimenti contenuti del programma del centrodestra, a cominciare dalla flat tax vera con unica aliquota al 23% e, proprio perché si cambia radicalmente il sistema, anche un provvedimento di pace fiscale che consenta agli imprenditori che in questi anni di crisi non sono riusciti a rispettare tutte le scadenze con il fisco, perché hanno dato precedenza al pagamento degli stipendi ai propri dipendenti, di trovare un accordo col fisco che consenta loro di tornare a investire e creare nuovi posti di lavoro".

"Un ministro serio non promette quello che non può mantenere, non mette a rischio la stabilità e la credibilità del Paese che ha l’onore di rappresentare. Un ministro serio non minaccia gli altri ministri e non cambia posizione come una banderuola. Giovanni Tria dimostra di essere ogni giorno di più un ministro serio e competente. Tutto quello che fino ad oggi è mancato al ministro Luigi Di Maio", evidenzia la senatrice forzista.