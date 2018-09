A breve il governo si troverà a varare la prima legge di bilancio. Tra le priorità dell'esecutivo ci sono sicuramente il superamento dell'attuale Legge Fornero e l'introduzione della Flat Tax. La riforma del sistema pensionistico probabilmente sarà basata sulla cosiddetta quota 100 "light", ovvero con età minima pensionabile pari ad almeno 64 anni e totalmente contributiva. Per quanto riguarda la lat Tax, i dubbi ancora permangono e la versione che probabilmente verrà inserita nella legge di bilancio sarà estremamente diversa da quella prevista dal contratto di governo e annunciata dalla Lega in campagna elettorale.

Nel contratto di governo siglato da Lega e Movimento 5 Stelle era prevista una sorta di "dual tax" al 15% per redditi fino a 80.000 euro e una al 20% per i redditi superiori. La Flat Tax era prevista sia per le persone fisiche, sia per le partite Iva e le imprese per un costo totale pari a 60 miliardi di euro circa. Rispetto alla iniziale proposta della Lega (Flat tax al 15% per tutti), già la versione contenuta nel contratto di governo prevedeva delle differenze sostanziali ma quella che verrà inserita nella legge di bilancio sarà ancora più light delle precedenti.

Già poche settimane dopo la nomina, il ministro dell'Interno Matteo Salvini dichiarò che nel 2019 l'esecutivo avrebbe potuto approvare una Flat Tax dedicata solamente alle imprese e alle partite Iva e che le famiglie avrebbero dovuto attendere almeno il 2020. Nella prossima legge di bilancio, dunque, l'esecutivo prevede l'introduzione di una dual tax con l'estensione del forfait al 15% a tutti i redditi fino a 100.000 per imprese e partite Iva e una microtassazione al 5% è riservata alle start up. Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, si starebbe però valutando di mantenere il 5% per le nuove imprese e il 15% per le partite Iva fino a 65.000 euro mentre per la soglia più alta, fino a 100.000 euro, l'aliquota salirebbe invece al 20%.