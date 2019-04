Non ne voleva sapere di accudire quei cinque gattini appena nati ma, invece di affidarli a un centro per animali, ha deciso di disfarsene a modo suo gettandoli ancora vivi in un cassonetto della spazzatura, dove sarebbero andati tutti incontro a morte certa, e pensando anche di passare inosservato e farla franca. L'uomo però non aveva fatti i conti con la caparbietà di una associazione animalista locale e con le telecamere di sorveglianza della zona che infine lo hanno incastrato. La brutta vicenda arriva dal Salento dove ora il responsabile del crudele gesto, un pensionato 71enne di Patù, in provincia di Lecce, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della locale stazione per i reati di uccisione e maltrattamento di animali.

Nonostante l'intervento dei volontari dell'associazione animalista per salvare i gattini, infatti, per tre di loro purtroppo non c'è stato nulla da fare e sono morti. Quando i felini sono stati individuati da un passante, rinchiusi in uno scatolo gettato nel cassonetto, erano passate già molte ore e i tre cuccioli non hanno resistito allo sforzo. Dopo aver preso in custodia i superstiti della cucciolata, nutrendoli e trovandogli un riparo, i volontari della vicina cittadina di Salve hanno deciso di denunciare subito l'accaduto alle forze dell'ordine. I militari dell'arma così hanno avviato in poco tempo gli accertamenti investigativi, acquisendo anche i video delle telecamere di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali della zona che in effetti alla fine si sono rivelati fondamentali per ricostruire il caso e risalire al responsabile. Attraverso uno di essi, infatti, è stato individuato il momento esatto dell'accaduto e di conseguenza anche il pensionato autore del gesto.