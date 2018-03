in foto: Maria Grazia Serra, 24 anni (Facebook).

Tragedia a Taviano, in provincia di Lecce, dove una mamma di soli 24 anni, Maria Grazia Serra, è morta colta improvvisamente da un malore. E' successo lo scorso sabato sera intorno alla mezzanotte, quando la ragazza, parrucchiera di professione, si trovava nel bar gestito dal marito e si è sentita male perdendo i sensi. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Trasferita d'urgenza alla vicina guardia medica, i sanitari non hanno potuto far altro che decretarne il decesso. Da quanto è trapelato dagli inquirenti, pare che la giovane soffrisse di asma ma godeva di buona salute. Pertanto, il magistrato di turno, Carmen Ruggiero, ha disposto l'autopsia per cercare di stabilire le cause di quanto accaduto.

Maria Grazia, nonostante la giovane età, lascia due bimbi di 3 e 5 anni che ora dovranno crescere senza la loro mamma. Sotto choc è tutta la comunità del paese salentino, dove la ragazza era molto conosciuta per la sua attività di parrucchiera. Numerosi su Facebook i messaggi di cordoglio lasciati dai suoi amici. "Oggi il dolore è immenso per la tua perdita, mi basta ricordare la tua gioia di vivere, la tua spensieratezza… il mio grido adesso è solo perché ha preso te? A 25 anni non si può perdere la vita…ti voglio bene", scrive una utente, "Che brutto risveglio quello di oggi… Sono senza parole, che tragedia!", le fa eco un'altra.