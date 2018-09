Le ricerche di Madeleine McCann, la bambina inglese scomparsa quando aveva tre anni in Portogallo ormai più di undici anni fa, potrebbero essere presto interrotte definitivamente dal ministro degli Interni. Secondo fonti raccolte dai media inglesi, i genitori di Maddie temano possano chiudere le indagini sulla scomparsa della loro bambina entro le prossime tre settimane. I fondi allocati per le ricerche di Maddie potrebbero esaurirsi entro la fine del mese di settembre. Purtroppo però gli investigatori non hanno ancora raggiunto alcuna conclusione sulla sparizione della piccola Madeleine. Gli agenti dell'indagine Operation Grange dal 2007 a oggi hanno visitato continuamente l'Algarve in segreto per cercare Maddie e il possibile rapitore, ma non hanno trovato nulla di utile alle indagini. In seguito alla scomparsa di Madeleine McCann sono state fatte diverse ipotesi: dal rapimento della bambina, a una rapina finita male e anche al traffico di esseri umani. Lo scorso marzo erano stati stanziati altre 150.000 sterline per un totale di oltre 11 milioni di sterline spesi negli anni di ricerche e indagini. Una fonte vicina a Kate e Gerry McCann ha rivelato al Daily Mail che la coppia non sa se questa volta le ricerche verranno interrotte improvvisamente o se continueranno. “È una prospettiva spaventosa che affrontano ancora una volta”, hanno spiegato. Kate e Gerry in questi anni non hanno mai smesso di cercare la loro bambina.

La scomparsa di Maddie McCann nel 2007 in Portogallo

Maddie McCann è sparita il 3 maggio del 2007 a Praia da Luz, in Portogallo, all’età di tre anni. I genitori hanno raccontato di averla lasciata senza sorveglianza in una camera da letto del residence dove alloggiavano, a circa cento metri di distanza dal ristorante in cui stavano cenando, e di non averla più trovata al loro ritorno. La misteriosa scomparsa della bambina, che per tutto questo tempo ha tenuto col fiato sospeso l’intera Europa, rimane ancora un mistero.