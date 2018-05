Continua la missione degli archeologi Unibo ad Agrigento. Il progetto iniziato nel 2016 grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Storia Cultura e Civiltà dell’Alma Mater e il Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi, prosegue a maggior ragione dopo la seconda campagna di scavi che a fine dell'anno scorso ha portato alla scoperta di una nuova domus di età ellenistica, denominata III M con intonaci dipinti e larghe porzioni di murature in argilla ancora conservate. Ulteriore testimonianza di come nella Valle dei Templi fosse presente un quartiere abitativo di una delle maggiori poleis del mondo magno greco e siceliota. Una vera e propria metropoli dell'antichità.

Gli scavi sono seguiti a una prima fase del progetto, durante la quale è stata analizzata la documentazione pregressa sull'intera insula del quartiere ellenistico-romano studiato. Nella domus ellenistica è stato rinvenuto un consistente crollo di intonaci dipinti con larghe porzioni di murature in argilla ancora conservate e pertinenti al cosiddetto primo stile pompeiano finale e secondo iniziale. Il crollo non è stato rimosso e sarà oggetto della Field School che si terrà dal 3 al 26 ottobre 2018 incentrata sul trattamento degli intonaci e degli stucchi rinvenuti nello scavo in due parti: la prima teorica e la seconda pratica, che ha lo scopo di recuperare gli intonaci crollati e il consolidamento di quelli ancora in situ.

La missione Unibo ad Agrigento è diretta dal prof. Giuseppe Lepore, docente di Archeologia della Magna Grecia e della Sicilia presso l’Università di Bologna e responsabile unità organizzativa di sede Ravenna.