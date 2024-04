video suggerito

Elezioni in Turchia, sconfitto Erdogan: a Istanbul e Ankara è il trionfo delle opposizioni Erdogan e il suo Akp battuti nelle grandi città, ma non solo: “Non abbiamo ottenuto ciò che volevamo”, dice il presidente turco. Particolarmente significativa la conferma di İmamoğlu come sindaco ad Istanbul, la metropoli già strappata ad Erdogan nel 2019 dopo vent’anni di dominio sul Bosforo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

"Purtroppo non abbiamo potuto ottenere il risultato che volevamo alle elezioni". Sono le parole del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante un discorso dalla sede del suo partito Akp ad Ankara, trasmesso dalla tv di Stato Trt.

Le amministrative in Turchia, sconfitto Erdogan

Ieri infatti in Turchia si sono tenute le amministrative e nelle due principali città, Istanbul e Ankara, i sindaci uscenti, Ekrem Imamoglu e Mansur Yavas, hanno battuto i candidati sostenuti da Erdogan, peraltro già sconfitto nelle stesse due metropoli alle consultazioni di cinque anni fa. L’affluenza alle urne è stata di oltre il 78 per cento.

Il partito popolare repubblicano (CHP), la principale forza d’opposizione del paese, è stato dunque riconfermato al governo di entrambe le città. In particolare quello di Yavas ad Ankara è stato un vero e proprio trionfo: il sindaco uscente della capitale ha vinto con oltre il 60 per cento dei voti contro Altınok dell'Akp fermo al 35%.

Le elezioni a Istanbul, si conferma İmamoğlu

Più risicata la vittoria di Ekrem İmamoğlu (51 per cento) che distacca comunque di 12 punti percentuali Murat Kurum dell'Akp. "La popolazione di Istanbul ci ha dato l'autorità", ha detto İmamoğlu dichiarando la vittoria, durante un discorso presso la sede del Chp a Istanbul. "Avete aperto la porta per il futuro", ha aggiunto, ringraziando gli elettori e criticando "il sistema autoritario" di Recep Tayyip Erdogan.

E a Istanbul sono andati in scena i festeggiamenti: petardi, fuochi d'artificio, sfilate di auto, bandiere turche e tanto musica. In molti quartieri di Istanbul gli elettori del maggior partito di opposizione Chp hanno salutato così la riconferma di Imamoglu come primo cittadino, dopo che aveva già vinto nel 2019, strappando la città sul Bosforo al partito di Erdogan, che la dominava da oltre vent'anni.

La vittoria di Imamoglu è considerata particolarmente rilevante perché il presidente turco stesso si era dato l’obiettivo elettorale di “riprendere le città” proprio a partire da Istanbul, dove il presidente è nato e dove ha avviato la sua carriera politica.

Il voto nelle altre città turche

A Izmir, la terza città del Paese, è Cemil Tugay (Chp) a ottenere il maggior numero di voti, 48,49%. È in vantaggio su Hamza Dag, dell'Akp, che resta al 37,08% dei consensi.

A Diyarbakir, la storica capitale del Kurdistan turco, la candidata del Partito popolare per l'uguaglianza e la democrazia (Dem), Ayse Serra Bucak Küçük, ha stravinto con il 64,06%. La seconda opzione era Mehmet Halis dell'AKp fermo appena al 16,85%