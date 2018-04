Le ricerche di una coppia di adolescenti scomparsi dopo Natale sono finite nel peggiore dei modi. I due ragazzi, la diciassettenne Brelynne “Breezy” Otteson e il diciottenne Riley Powell, sono stati trovati senza vita in una miniera abbandonata nello Utah. I due giovani innamorati sono stati assassinati. Questa settimana i pubblici ministeri hanno detto che i due giovani sarebbero stati legati e accoltellati dopo aver incontrato, il 30 dicembre scorso, un’amica il cui fidanzato si sarebbe arrabbiato perché aveva invitato a casa un uomo. Secondo l’accusa, il quarantunenne Jerrod Baum avrebbe portato via i due ragazzi dalla casa e avrebbe costretto Otteson a guardare mentre il fidanzato veniva picchiato e accoltellato. Poi le avrebbe tagliato la gola e l’avrebbe gettata nella miniera. I corpi dei due giovani sono rimasti lì per mesi, mentre amici e familiari li cercavano disperatamente. Solo alcune settimane fa la convivente dell’uomo accusato degli omicidi ha raccontato cosa è successo e ha fatto ritrovare i corpi dei due innamorati.

Baum è stato arrestato con diverse accuse tra cui omicidio e sequestro di persona (se condannato rischia la pena di morte) mentre la donna è accusata di intralcio alla giustizia. Secondo familiari e amici delle vittime, i due ragazzi sognavano una famiglia e un futuro insieme. Entrambi non avevano avuto una infanzia semplice. Brelynne “Breezy” Otteson aveva perso anni fa la madre in un incidente automobilistico e, ha spiegato sua zia, finalmente aveva trovato qualcosa di speciale in Riley. Il giorno del Ringraziamento l'adolescente aveva comunicato alla sua famiglia che forse era incinta. I due ragazzi vivevano col padre di Powell in una città poco distante da Salt Lake City.