“La nostra analisi della sconfitta: il PD pesarese alla camera durante le politiche del 2013 prese (fonte portale Eligendo) 18.763 voti. Ieri ha preso 14.875 voti. 3888 voti in meno. Che potrebbe sembrare un grosso problema se non considerassimo che il tasso di mortalità a Pesaro è 10 su 1000, cioè circa 950 persone l'anno. Non è che gli elettori di sinistra non c'hanno votato, è che sono morti”. È questa la singolare giustificazione che i Giovani Democratici di Pesaro, l’organizzazione giovanile del Partito Democratico, hanno dato sul flop alle elezioni politiche del 4 marzo. Anche a Pesaro, come nel resto del Paese, infatti, i democratici fanno registrare un brusco arretramento, peraltro nonostante la candidatura nel collegio uninominale del ministro dell’Interno Marco Minniti. Il ministro è stato però battuto nella sfida di collegio, non solo dall'esponente del MoVimento 5 Stelle Andrea Cecconi, coinvolto in Rimborsopoli, ma anche dalla candidata del centrodestra. Un terzo posto che sa di beffa, ma che, nella lettura dei GD, avrebbe un'altra spiegazione

Per i GD pesaresi, dunque, la colpa del calo dei consensi nei confronti del loro partito sarebbe da attribuire all’indice di mortalità, che avrebbe privato il PD di un numero consistente di consensi. Il post ha scatenato la reazione degli utenti, molti dei quali si chiedono se il commento sia ironico o semplicemente scollegato dalla realtà, frutto della delusione per l'esito della consultazione elettorale.