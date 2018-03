L’ha violentata più volte in una camera d'albergo, terrorizzandola, vantandosi di essere un serial killer. Agampodi Dezoysa è stato etichettato come “predatore sessuale” e “pericolo per la società” dai giudici della Corte di Manchester. Il venticinquenne, ex studente della Manchester Metropolitan University, originario di Church Lane, Brent, a nord di Londra, si è dichiarato colpevole di quattro diversi stupri, aggressione con gravi lesioni personali e danni criminali. Quindi è stato condannato a 12 anni di prigione.

L’uomo avrebbe conosciuto la sua vittima ad una festa fuori città. Nel mese successivo l'ha sottoposta ad una campagna di abusi psicologici, sessuali e fisici. Ha cominciato a controllarla e manipolarla. Sosteneva che suo padre era il ricco presidente di una compagnia petrolifera con proprietà a Los Angeles, Londra e Warrington. Ha affermato di aver ucciso 37 persone: "Ho strangolato una donna e le ho spezzato il collo perché aveva sparato a mia nonna", avrebbe detto. Vantando di avere anche delle guardie del corpo, ha sostenuto di essere sotto la protezione dei servizi di sicurezza britannici e per questo “la polizia non può neanche avvicinarmi”. La corte ha stabilito che ha violentato la giovane (di cui chiaramente non è stata rivelata l’identità) quattro volte: la prima volta è stato al Renaissance Hotel nel centro di Manchester dopo aver prenotato un soggiorno di due notti nell'ottobre 2016. Dieci giorni dopo è accaduto al Travelodge, poi nel novembre 2016 presso l'hotel The Block a Liverpool.

Alla fine è stato arrestato dopo aver picchiato la giovane e devastato la camera che aveva prenotato all’hotel Britannia. Dopo essere tornato in albergo, avrebbe ordinato ragazza di spogliarsi nuda e ha cominciato a prenderla a pugni e calci in faccia quando era sul pavimento. Poi ha strappato una TV dal muro e ha continuato a colpirla fino a farla a svenire. L’ha poi costretta a ripulire tutto, compreso il suo stesso sangue, filmandola col cellulare prima di addormentarsi. A quel punto, la vittima è fuggita e ha dato l’allarme. Dezoysa è stato quindi arrestato nella stessa stanza d'albergo. La giovane ha avuto bisogno di cure ospedaliere per le sue ferite e ha contratto un' a seguito degli stupri subiti.