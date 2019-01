in foto: Foto TermoliOnline.it

Hanno festeggiato un traguardo che davvero in pochi riescono a raggiungere, quello delle cosiddette “nozze di ferro”. Sono Lina Di Paolo e Antonio Coccaro, una coppia di Colletorto, nella provincia di Campobasso in Molise, sposi esattamente da settanta anni. A raccontare la loro lunga storia d’amore, ripresa anche dall’Ansa, sono diversi quotidiani locali che hanno pubblicato le foto della coppia e i loro familiari con la torta per il settantesimo anniversario di matrimonio. Oggi il signor Antonio ha novantaquattro anni mentre la sua Lina ne ha novantuno: si sono conosciuti da ragazzi in paese (entrambi per parlare del loro amore ripetono spesso il celebre detto che dice “moglie e buoi dei paesi tuoi”) ed entrambi nel corso della loro vita hanno lavorato come agricoltori.

Entrambi agricoltori, dal loro matrimonio hanno avuto due figli – Dal giorno del loro matrimonio Antonio e Lina si sono svegliati insieme, insieme sono andati a lavorare la terra e poi, la sera, si sono addormentati nello stesso letto nella loro casa di Colletorto. Antonio ha continuato nell’attività di coltivatore fino a ottantotto anni, mentre la moglie Lina oltre a lavorare nei campi si è dedicata anche a crescere i loro due figli, Giuseppina e Matteo che oggi hanno sessantanove e sessantadue anni. La primogenita vive a Milano con il marito, le figlie Monica e Milena e i nipoti Riccardo ed Elena. Matteo, invece, vive a Termoli con la moglie Loredana e i figli Antonio e Fabrizio.