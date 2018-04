I carabinieri hanno fermato Cristi Ionut Raulet, il compagno di Roberta Felici, la donna ammazzata ieri a colpi di forbici. Il 29enne romeno ha confessato di aver ucciso la fidanzata cinquantatreenne. Il delitto è andato in scena ieri nel condominio Olga di via dei Molini alla Bradia a Sarzana (La Spezia), in Liguria, dove la povera Roberta è stata colpita con un'arma da taglio, verosimilmente un paio di forbici, al culmine di una lite. La donna lascia i tre figli, Cristiano, Erika e Matteo Carli, avuti da una precedente relazione.

A far scattare l'allarme in via dei Molini è stata una telefonata dei vicini che ieri mattina hanno sentito le grida di un'accesa lite spegnersi all'improvviso. Arrivate sul posto le forze dell'ordine hanno rinvenuto il corpo senza vita di Roberta, straziato dai fendenti. Non è chiaro il movente dell'ennesimo femminicidio avvenuto tra le mura domestiche. Secondo la versione fornita dal convivente di Roberta, oggi in manette con l'accusa di omicidio, a scatenare la sua furia sarebbe stato il tentativo di Roberta di trattenerlo dopo aver comunicato alla donna l'intenzione di lasciarla.

Nelle prossime ore, dopo i rilievi della polizia scientifica nell'appartamento, sarà possibile ricostruire con esattezza la dinamica delittuosa. Altri dettagli importanti sulla dinamica dell'aggressione, emergeranno dopo l'autopsia sul corpo della vittima. Intanto la piccola comunità si Sarzana si raccoglie nel lutto dopo la scioccante notizia. "Roberta non c’è più, quell’uomo che neanche conosco bene, me l’ha portata via per sempre" ha detto mamma Franca Venturini – "è una tragedia immane".