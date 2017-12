Si torna a parlare di Massimiliano Latorre, ma questa volta non c’entrano il caso dell'Enrica Lexie e la diatriba col governo indiano. Il fuciliere di Marina, protagonista insieme al collega Salvatore Girone del caso diplomatico relativo all’uccisione di due pescatori del Kerala scambiati per pirati, sarebbe accusato dalla moglie di essere un cattivo padre. "Ha quasi del tutto abbandonato i suoi figli. Non è venuto nemmeno al compleanno dei 18 anni della più grande. Ormai se ne disinteressa e non rispetta minimamente le decisioni del giudice", lo sfogo di Rosalba Ancona, moglie e madre di tre dei figli del marò, è affidato alle pagine di Repubblica. Il loro è da tempo un matrimonio finito, nei prossimi giorni avrà infatti luogo l’udienza per il divorzio. “Nessuno vuole mettere in dubbio il suo operato all’interno della Marina, ma come famiglia siamo distrutti. L’ultima volta che ha visto i suoi figli è stato lo scorso agosto: adesso forse li incontrerà qualche giorno per le vacanze di Natale. Ma hanno bisogno di un padre presente, che si occupi di loro”.

Massimiliano Latorre è ormai stabilmente in Italia dal 2014, quando è stato colpito da un ictus: vive a Roma con una nuova compagna. Da una prima unione ha anche un’altra figlia, Giulia Latorre: anche lei aveva rivelato qualche anno di non avere rapporti con lui. “Quando abbiamo saputo quello che era accaduto a Massimiliano in India – ha ricordato ancora la moglie di Latorre – ci siamo fatti forza l’un con l’altro. Cercavamo un modo per avere notizie e per rassicurare i ragazzi. E’ stato un momento drammatico che ci ha uniti molto come famiglia".

Ora la moglie di Latorre è pronta a combattere un’altra battaglia, quella relativa ai tre figli. "Vorrei semplicemente che rispettasse quanto gli ha imposto il giudice sulle visite. Hanno bisogno del padre: nonostante tutto lo vedono come il loro eroe, lo adorano. E’ un loro diritto". Di mezzo ci sono anche questioni economiche. "A volte si “dimentica” di far fronte ad alcune spese. Devo occuparmi da sola di tre figli e quanto riceviamo da lui non ci permette quasi di sopravvivere. Nessuno gli fa una colpa se si è fatto una nuova vita, ma un padre ha degli obblighi morali e concreti".