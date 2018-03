Con un evento ufficiale organizzato presso il Salone delle Fontane di Roma, Luigi Di Maio ha annunciato la composizione ufficiale del futuro governo a 5 Stelle. L'esecutivo del Movimento 5 Stelle conterà in tutto 18 ministeri, tra cui quello della deburocratizzazione e della Meritocrazia. Nel corso dell'ultima settimana, Di Maio ha svelato nove dei complessivi 18 futuri componenti del consiglio dei Ministri: Andrea Roventini sarà a capo del ministero dell'economia, il generale Sergio Costa guiderà il dicastero dell'Ambiente, l'ex olimpionico Domenico Fioravanti sarà a capo dello Sport, il professor Lorenzo Fioramonti guiderà lo Sviluppo economico, a Pasquale Tridico andrà il ministero del Lavoro, ad Alessandra Pesce il ministero delle Politiche Agricole, ad Armando Bartolazzi il ministero della Sanità, a Salvatore Giuliano quello dell'Istruzione e infine a Giuseppe Conte andrà invece il dicastero della Deburocratizzazione e della Meritocrazia.

"Stiamo facendo qualcosa che non ha precedenti nella storia della Repubblica Italiana, questa idea è nata nel 2014 da Gianroberto Casaleggio. Noi non distribuiamo poltrone, le vogliamo dare alle persone giuste che possono cambiare qualcosa. In questi giorni siamo stati derisi, io sono stato deriso per questa proposta, ma lunedì rideremo noi. Ora, nel rispetto delle prerogative del presidente della Repubblica e nel rispetto dell'articolo 92 della Costituzione facciamo una proposta e chiediamo agli altri ‘perché no? Sarà difficile sostituire queste persone con personalità di partito. Queste non sono tecnici, sono persone che conoscono la materia di cui si dovranno occupare ma soprattutto hanno una grande sensibilità, hanno testa e cuore. Non faranno solo quadrare i conti, ma si chiederanno anche come stanno le persone e si chiederanno cosa è meglio per i cittadini. Diciotto componenti, con donne nei ministeri chiave e qualche persona che ha già esperienze politiche. Chi il 4 marzo metterà la X sul Movimento 5 Stelle voterà non solo un partito ma anche una squadra di governo e un programma", ha detto Di Maio aprendo l'evento di presentazione.

