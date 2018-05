Quello della reintroduzione della leva obbligatoria è un antico pallino di Matteo Salvini e della Lega. Adesso, però, il Carroccio vorrebbe iniziare a ripristinarla per almeno 8 mesi in Veneto. Il leghista Gianpaolo Bottacin, assessore alla Protezione civile della regione guidata da Luca Zaia, ha proposto un progetto di legge di iniziativa regionale per la reintroduzione della leva obbligatoria per tutti i cittadini italiani tra i 18 e i 28 anni per un periodo di otto mesi, fatta salva la possibilità di fare il servizio civile in alternativa.

"Per rinsaldare quel desiderio di appartenenza al gruppo che in molti ricordano conseguente al periodo vissuto con i commilitoni durante la leva", si legge nel testo presentato da Bottacin, un progetto di legge che sta facendo molto discutere. "La leva obbligatoria è stata sospesa, non abolita", ha commentato il presidente della Commissione, il leghista Marino Finozzi, sottolineando come ci siano state "posizioni diverse all'interno degli stessi partiti perché la questione riguarda molto la sensibilità personale".

La leva obbligatoria è stata sospesa nel 2000 dall'allora ministro della Difesa Sergio Mattarella e venne abolita ufficialmente nel 2004 con la legge Martino. Passata in Parlamento con 433 sì, dal 2005 i cittadini italiani non sono più obbligati a espletare il servizio di leva militare. Da anni ormai Matteo Salvini e la Lega propongono la reintroduzione del servizio militare obbligatorio per tutti, motivando il suo necessario ripristino per questioni di educazione civica "perché farebbe il bene di tanti ragazzi e ragazze", spiegò Salvini a febbraio.

Il centrodestra è orientativamente schierato a favore della reintroduzione – anche se sottolinea che un esercito costituito da volontari motivati sarebbe più forte e meglio addestrato – mentre il centrosinistra preferisce puntare sul servizio civile, tanto che Renzi in campagna elettorale dichiarò di essere intenzionato a presentare una proposta di legge per rendere il servizio civile obbligatorio. La reintroduzione della leva obbligatoria, però, ha dei costi che attualmente il ministero della Difesa non potrebbe oggettivamente permettersi di sostenere-