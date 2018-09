Sono ormai passati più di tre mesi dalla formazione del governo Conte, sostenuto dalla Lega di Matteo Salvini e dal Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio, e numerose sono state le polemiche affrontate e le intenzioni normative annunciate. Rispetto alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo, la situazione è rimasta la medesima oppure nell'ambito di queste settimane si sono registrati cambiamenti in relazione alle intenzioni di voto degli italiani? Stando al "Panorama politico 7 settembre 2018" elaborato da Scenari Politici, nel corso di questi tre mesi la Lega ha registrato un vero e proprio exploit, arrivando a raddoppiare i consensi raccolti lo scorso 4 marzo.

Secondo il sondaggio di Scenari Politici, se si andasse a votare domani, la Lega di Matteo Salvini riscuoterebbe il 35% dei consensi, seguita dal Movimento 5 Stelle al 26,4% (in netto calo rispetto alle elezioni del 4 marzo). Il Partito Democratico risulta essere il terzo partito d'Italia con il 20,8% dei voti, in aumento rispetto al 18% circa guadagnato a inizio anno. Crollano Forza Italia – che si attesta ora al 7,2%, ben al di sotto della soglia psicologica del 10% – e Liberi e Uguali che scende al 2,3% dei consensi, una percentuale inferiore all'attuale soglia di sbarramento al 4% che non consentirebbe al partito di entrare in Parlamento. Più Europa, invece, appare pressoché stabile all'1,9%, stessa situazione per Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che si attesta al 4,1%. Infine, per quanto riguarda i partiti minori, quelli all'interno della coalizione di centrosinistra valgono nella loro totalità lo 0,9% dei voti (Civica Popolare di Beatrice Lorenzin e Insieme), mentre quelli del centrodestra (come Noi con l'Italia di Raffaele Fitto) contano lo 0,5%. L'indipendente Potere al Popolo, invece, attualmente si attesta allo 0,9%