La Flat Tax, il cavallo di battaglia di Matteo Salvini, in un primo momento verrà applicata solamente alle imprese e solo successivamente, probabilmente nel 2020, anche alle famiglie italiane. È quanto dichiarato stamane dall'economista e possibile sottosegretario all'Economia, Alberto Bagnai: "Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la flat tax sui redditi di impresa a partire dall'anno prossimo. Il primo anno per le imprese e poi a partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie", ha spiegato nell'ambito di un'intervista concessa ad Agorà su Rai3.

Le dichiarazioni rese da Bagnai hanno scatenato un accesissimo scontro politico con le opposizioni e il Partito Democratico è partito all'attacco, sottolineando che la Flat Tax per le imprese in realtà esiste già da decenni: "È inconcepibile un livello di ignoranza e approssimazione simile. La flat tax sui redditi di impresa esiste da qualche decennio. Prima si chiamava Irpeg, e ora si chiama Ires, e tassa proporzionalmente i redditi delle società di capitali. E a ridurla – dal 27,5% al 24% – è stato il governo Renzi. Nel caso il futuro sottosegretario Bagnai si riferisse, invece, agli utili di impresa delle società di persone, anche quella esiste già: si chiama Iri, e l'ha fatta sempre il governo Renzi", ha tuonato il dem Luigi Marattin.

Ma come funzionerebbe questa Flat Tax? A spiegare il complesso meccanismo di questa imposizione fiscale a doppia aliquota è un articolo pubblicato dal Sole 24 Ore: "Il 20% sarebbe applicato a tutto il reddito delle famiglie che superano la soglia degli 80mila euro. A completare il quadro, per la ricerca della progressività, interverrebbe l'architettura a tre livelli delle deduzioni da 3mila euro: applicate a ogni componente del nucleo familiare a 35mila euro di reddito complessivo, solo ai familiari a carico nella fascia 35-50mila per scomparire quando le entrate dichiarate sono più alte". Il Sole 24 Ore, inoltre, rimarca che questa Flat Tax a doppia aliquota in realtà porterà vantaggi maggiori alle famiglie con redditi tra i 60 e gli 80mila euro, mentre chi ha redditi medio bassi guadagnerà molto meno da questo "sconto fiscale".

La replica dell'ideatore della Flat Tax in salsa leghista

"Non è vero che dal prossimo anno la Flat Tax entrerà in vigore solo per le imprese, ma ci sarà anche per le famiglie. Poi tutto sarà a regime per il 2020. Si deve partire con degli step: il sistema è diverso perché la Flat Tax per le imprese c'è già e noi la estendiamo anche a società di persone, Partite Iva etc. È una riforma storica perché viene trasferito a 5 milioni di operatori quello che oggi è solo per 800mila imprese", ha replicato l'ideatore della dual tax leghista, Armando Siri.