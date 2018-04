La dottoressa Gabriella Lesmo, diventata suo malgrado "famosa" per le sue astruse teorie mediche sull'esistenza di un legame tra vaccini e autismo – teorie che sono da anni state sconfessate da varie ricerche scientifiche e che hanno origine da una truffaldina pubblicazione del medico britannico Andrew Wakefield – è stata radiata dall'ordine dei Medici. A comunicare la notizia è stata la stessa Lesmo con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: "Un caldo ringraziamento e infinita riconoscenza a tutti coloro che da molti mesi impegnano tempo e pensieri per supportarmi ed ai tantissimi che in questi ultimi giorni mi hanno difeso e in queste ore consolato. Punire la libertà di esprimere liberamente le proprie opinioni su farmaci in contesti pubblici ed impedire la libertà di giudizio ai medici è indegna di un paese democratico e civile. Privare del permesso di lavoro una professionista che per più di 38 anni ha esercitato in contesti pubblici e privati senza una sbavatura,per di più madre vedova di un ragazzo disabile per causa iatrogena ,qualifica chi lo ha fatto. Mi difenderò nelle sedi opportune , senza coltivare rabbia o rancore,ma non farò sconti a nessuno . Nessuno può impedirmi di essere un Medico né di continuare a curare, guarire, consolare tutti coloro che me lo chiederanno".

Gabriella Lesmo è una delle esponenti italiane più famose del movimento No-Vax, insieme a Roberto Gava e Dario Miedico, a loro volta radiati dall'ordine. La Lesmo nel corso degli anni non solo ha teorizzato l'esistenza del legame tra vaccini e autismo, ma ha anche proposto terapie – dette "chelanti" – per curare quella che lei ritiene sia una malattia causata dall'intossicazione da metalli pesanti contenuti nelle somministrazioni pediatriche attraverso trattamenti detossificanti oppure attraverso l'utilizzo della camera iperbarica, che sarebbe in grado "di migliorare sia i sintomi gastrointestinali che il comportamento che le prestazioni cognitive dei bambini e ragazzi autistici”. Tutte terapie non approvate e senza uno straccio di indicazione terapeutica approvata.

Secondo la Lesmo, che da tempo ormai vive e lavora in Svizzera, "è ormai disponibile a livello mondiale una notevole quantità di dati epidemiologici e di studi clinici ed autoptici che indicano che la malattia autistica si realizza nell’organismo infantile nella delicata fase di sviluppo, come effetto di una encefalopatia innescata dalle vaccinazioni che danneggiano il tessuto nervoso con meccanismo immuno-allergo-tossico", affermazione smentita da molteplici pubblicazioni scientifiche molto più attendibili di quelle cui fa riferimento l'ex dottoressa. La correlazione tra vaccini e autismo venne teorizzata dall'ex medico britannico Andrew Wakefield, che negli anni 2000 ne sostenne l'esistenza, e quei lavori, che portarono alla radiazione del dottore, non sono mai stati riabilitati, come invece sosteneva a più riprese la Lesmo.