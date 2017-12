Gravissimo incidente stradale all'alba di venerdì 8 dicembre lungo le strade del Trevigiano. Una ragazza di venti anni è morta dopo che la vettura su cui viaggiava ha sbandato finendo per schiantarsi violentemente fuori strada. La vittima è Federica Brollo, giovane residente di Caerano San Marco, nel Montebellunese, che era seduta sul sedile del passero nel pick up guidato dal fidanzato. Quest'ultimo, un 21enne di Asolo, è rimasto gravemente ferito nell'impatto e poi soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale a Montebelluna dove rimane ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.

Inutili invece i soccorsi medici e per Federica. Ogni tentativo di rianimarla da parte dei sanitari accorsi sul posto è stato vano. Quando i medici l'hanno soccorsa, la giovane era già in fin di vita. È stata trasportata d'urgenza e in codice rosso all'ospedale di Castelfranco Veneto dove però è morta poco dopo. Il dramma lungo via Mure ad Altivole, in provincia di Treviso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due ventenni stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa assieme quando, poco prima delle 6, l'auto ha sbandato in una curva finendo fuori strada, prima in un fossato a bordo carreggiata e poi andando a sbattere contro un muretto in cemento.

Un impatto devastante, durante il quale il conducente sarebbe stato sbalzato sulla strada mentre la ragazza è rimasta incastrata nell’auto distrutta. Ad avere la peggio però è stata la donna, estratta dalle lamiere in condizioni disperate e morta poco dopo. I pompieri hanno dovuto usare le cesoie per liberare la giovane. Sul posto per i rilievi, i carabinieri del nucleo Radiomobile di Castelfranco Veneto che ora dovranno ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e i motivi che hanno portato il conducente a sbandare.