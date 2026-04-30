Smascherare e monitorare il bracconaggio grazie ai giornali locali: il caso studio in Romania

In Romania uno studio svela il bracconaggio analizzando gli articoli dei media locali. Emergono così caprioli, cinghiali e pesci tra le principali vittime di un fenomeno spesso invisibile e difficile da contrastare.

Uno studio condotto in Romania ha analizzato il bracconaggio diffuso nel Paese grazie agli articoli di giornale dei media locali



Il bracconaggio è ancora oggi una delle principali minacce per la fauna in tutta Europa. Contrastarlo o anche solo riuscire a monitorare la diffusione e il reale impatto sulle specie è infatti molto difficile, nonostante controlli e norme a tutela della biodiversità. Secondo però un nuovo studio pubblicato recentemente sulla rivista Nature Conservation un modo molto efficace per analizzare la diffusione del bracconaggio potrebbe essere l'analisi dei media e delle testate locali.

Grazie infatti a questa fonte di dati scientifici inaspettata gli autori hanno scoperto che in Romania l'animale più colpito dai bracconieri è il capriolo. La cosa più interessante, però, non è tanto il risultato, ma il metodo usato per ottenerlo.

Monitorare il bracconaggio attraverso le testate locali

Gli autori hanno analizzato oltre 1.100 articoli di giornale su episodi di bracconaggio



In molti Paesi europei, il monitoraggio della caccia illegale si basa su archivi istituzionali come rapporti delle Forze dell'Ordine, procedimenti giudiziari, registri degli enti di controllo o delle associazioni. In Romania, però, manca una banca dati centralizzata sul bracconaggio, come del resto anche qui in Italia, sebbene il Piano d'Azione Nazionale Antibracconaggio preveda il monitoraggio del fenomeno. Un vuoto che rende perciò difficile capire quanto sia diffuso.

Per aggirare questo limite, i ricercatori dell'Università di Bucarest hanno fatto qualcosa di insolito: hanno analizzato oltre 1.100 articoli di giornale pubblicati tra il 2007 e il 2024. In pratica, hanno trasformato la cronaca locale in una fonte scientifica. È un approccio che può sembrare approssimativo, ma che in realtà permette di intercettare episodi che spesso non entrano mai nelle statistiche ufficiali.

Un po’ a sorpresa è emerso che il capriolo è la specie più colpita dai bracconieri



Un caso di bracconaggio in una zona rurale, per esempio, difficilmente finisce in un database nazionale, ma può comparire in una breve notizia locale. Messi insieme, tutti questi piccoli frammenti raccontano così una storia molto più ampia. Dall'analisi emerge che i bersagli principali sono due gruppi: gli ungulati (cioè mammiferi con zoccoli, come cervi e cinghiali) e le specie acquatiche. Il capriolo compare però in oltre il 22% degli articoli analizzati, seguito dal cinghiale con circa il 16%.

Ancora più rilevante è il dato su pesci e fauna acquatica, coinvolti in quasi un terzo dei casi. Una delle aree più colpite è la contea di Tulcea, che comprende il Delta del Danubio, uno degli ecosistemi più ricchi d'Europa. Qui il bracconaggio si concentra soprattutto sulla pesca illegale, spesso legata al commercio di carne e prodotti ittici.

Non esiste un solo bracconiere "tipo"

Esistono tanti tipi diversi di bracconaggio, come quello sui grandi carnivori favorito dall’aumento dei conflitti con le attività umane



Uno degli aspetti più interessanti dello studio riguarda anche le motivazioni. Non tutti i bracconieri sono uguali. C'è chi caccia illegalmente per ottenere trofei, per prestigio personale o profitto. Altri lo fanno per necessità, soprattutto nelle aree più povere, dove la pesca o la caccia rappresentano ancora una fonte di sostentamento.

Poi c'è il bracconaggio occasionale, legato più alla scarsa consapevolezza che a un vero intento criminale. Mettere tutto questo nello stesso calderone è uno degli errori più comuni nei piani antibracconaggio. Motivazioni diverse richiedono infatti risposte diverse: repressione per i traffici organizzati, alternative economiche per chi dipende da queste attività, educazione per prevenire i comportamenti poco consapevoli.

Lo studio evidenzia anche un altro fenomeno sempre più diffuso: il bracconaggio di specie protette come orsi e lupi. In questi casi, il problema è prevedibilmente il conflitto con le attività umane. Quando questi animali si avvicinano ai centri abitati o agli allevamenti, la tolleranza delle comunità locali può diminuire rapidamente. E in assenza di soluzioni di prevenzione efficaci, alcuni scelgono la strada più veloce: quella dell'illegalità.

Il vero ostacolo: il silenzio e l'accettazione

Dallo studio emerge anche una diffusa tolleranza sociale verso il bracconaggio



Se da un lato i bracconieri utilizzano strumenti tecnologici sempre più sofisticati, dall'altro anche la ricerca si evolve. Secondo gli autori, tecnologie come l'Intelligenza Artificiale potrebbero diventare fondamentali per individuare più rapidamente le attività illegali, per esempio analizzando immagini e contenuti pubblicati online. Alcuni dei casi inclusi nello studio, infatti, sono emersi proprio grazie a segnalazioni nate sui social media.

Alla fine, il limite principale non sembra essere però né tecnologico né legislativo. Il problema più grande è l'esistenza di una diffusa tolleranza sociale verso il bracconaggio. Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto è quindi il primo passo. Ed è qui che il ruolo dell'informazione diventa di nuovo centrale. I giornali locali, spesso considerati fonti minori, possono invece contribuire a costruire una fotografia più realistica del fenomeno.

Perché quando il bracconaggio smette di essere un fatto isolato e diventa un problema condiviso, come sta accadendo ultimamente nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise – dove in pochi giorni sono stati avvelenati almeno 18 lupi e altri animali – perde anche quella copertura silenziosa che gli permette di continuare a esistere. Ed è proprio da lì che può iniziare un cambiamento concreto.