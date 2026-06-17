Punta Marina e i suoi pavoni: il censimento rivela una popolazione di circa 200 uccelli

A Punta Marina il censimento ha contato circa 200 pavoni. Il Comune studia anche soluzioni per gestire la convivenza tra uccelli e residenti senza rinunciare alla loro presenza.

Secondo l’ultimo censimento, sono circa 200 i pavoni che si aggirano per le strade di Punta Marina



A Punta Marina, località balneare del Ravennate affacciata sulla costa adriatica, prosegue la saga dei pavoni che hanno "invaso" strade, giardini e cortili (e soprattutto programmi televisivi) attirando l'attenzione di tutta Italia e non solo. Quella che per anni è stata considerata solo una curiosità pittoresca del paese è ora diventata una questione difficile da gestire, soprattutto a causa dell'aumento del numero di uccelli e delle lamentele di una parte dei cittadini, non condivise da tutti.

Per capire l'entità del fenomeno, il Comune di Ravenna aveva commissionato un censimento, che ha finalmente fornito un dato preciso: a Punta Marina vivono circa 200 pavoni indiani (Pavo cristatus). Il conteggio, realizzato dalla società Freedom Co., conferma i numeri già ipotizzati in primavera e una crescita molto rapida della popolazione negli ultimi anni.

L'evoluzione della colonia è infatti sorprendente. Nel 2020 erano stati stimati circa una trentina di uccelli, diventati poi una settantina nel 2022. Oggi il numero è quasi triplicato rispetto alle ultime stime disponibili. A favorire questa espansione potrebbe aver contribuito anche il periodo del lockdown del 2020. Con una minore presenza di persone nelle strade e negli spazi pubblici, gli animali avrebbero iniziato a spostarsi con maggiore frequenza dalle aree verdi alle zone abitate, colonizzando progressivamente nel centro della località e nei quartieri residenziali.

Il censimento dei pavoni a Punta Marina, non solo quantità: l'analisi della colonia di uccelli

Il censimento non si è limitato a contare gli uccelli, ma ha analizzato anche la composizione della colonia. Si tratta di un'informazione importante perché maschi e femmine hanno un ruolo diverso nella dinamica della popolazione. I maschi, riconoscibili per la celebre coda colorata che mostrano durante il corteggiamento, sono anche quelli che emettono i richiami più forti e insistenti per attirare le partner. Le femmine, invece, influenzano direttamente la capacità della popolazione di continuare a crescere negli anni successivi.

Proprio il periodo riproduttivo primaverile rappresenta uno degli aspetti più delicati della convivenza tra persone e pavoni. Durante la stagione degli amori, infatti, i maschi emettono vocalizzazioni molto forti che possono risultare particolarmente fastidiose, soprattutto nelle ore serali e alle prime luci dell'alba. A questi disagi si aggiungono altri problemi segnalati da alcuni residenti, come marciapiedi sporchi, giardini danneggiati, auto beccate o graffiate e uccelli che attraversano le strade rallentando il traffico e aumentando il rischio di incidenti.

"Invasione" di pavoni: trovare un punto d'incontro tra cittadini e gestione della colonia

In autunno, partirà anche un piano di gestione per limitare la crescita della popolazione e rendere più semplice la convivenza tra umani e pavoni



Non tutti, però, vivono la presenza dei pavoni come un problema. Per molti abitanti questi uccelli sono diventati parte integrante dell'identità di Punta Marina. La loro presenza ha attirato l'attenzione di turisti, dei media internazionali e dei social network, contribuendo a rendere la località ancora più popolare.

Dopo la conclusione del censimento, il Comune di Ravenna ha anche annunciato l'avvio di un percorso per arrivare a un piano di gestione delle colonia. L'obiettivo dichiarato dall'amministrazione è trovare un equilibrio che permetta una convivenza più serena tra cittadini e animali, arrivando alla primavera del 2027 con una situazione maggiormente sotto controllo.

Per discutere le possibili soluzioni è stato organizzato un incontro pubblico a Punta Marina, durante il quale saranno presentati i risultati del censimento, il report dell'azienda sanitaria locale e le possibili strategie. Tra le ipotesi valutate ci sono il trasferimento di una parte degli uccelli in altre strutture e il controllo delle nascite, interventi che potrebbero limitare l'ulteriore crescita della colonia senza danneggiare gli animali.

La sfida, ora, sarà trovare un punto di incontro tra la tutela degli animali, le esigenze dei residenti e la crescita incontrollata di una colonia di uccelli che non dovrebbero trovarsi lì e che è destinata a crescere ulteriormente senza interventi. Una situazione sempre più comune in molte aree urbane e periurbane italiane, dove alcune specie autoctone e non riescono ad adattarsi con successo agli ambienti modificati dagli esseri umani, trasformando la convivenza in una questione complicata e che richiede sempre più attenzione, pianificazione e dialogo.