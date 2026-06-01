Pulcini di fratino nati a Marina di Ravenna pronti a spiccare il volo: la specie resta tra le più minacciate in Italia

Sulla spiaggia di Marina di Ravenna due pulcini di fratino sono pronti a spiccare il volo grazie al lavoro di associazioni e volontari. Una piccola speranza per questa specie che resta tra le più minacciate in Italia.

I due fratini (in basso) nati a Marina di Ravenna e ormai pronti per l’involo sorvegliati dal padre. Foto di Davide Aresti



Due piccoli fratini nati sulla spiaggia di Marina di Ravenna sono sopravvissuti alle settimane più difficili della loro vita e ora sono pronti a spiccare il loro primo volo. Per una specie sempre più rara lungo le coste italiane, è una notizia importante. I due pulcini erano nati il 28 aprile scorso su una delle spiagge più frequentate della riviera romagnola, un ambiente complicato per un uccello che depone le uova direttamente sulla sabbia e che ha bisogno di tranquillità per allevare i piccoli.

Ad annunciarlo con soddisfazione è la rete di associazioni "Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese", che da anni segue e protegge i nidi presenti lungo il litorale. Il risultato, spiegano i volontari, è stato possibile grazie a un lavoro quotidiano fatto di monitoraggi, sorveglianza e sensibilizzazione ai bagnanti, ma anche alla collaborazione di stabilimenti balneari, operatori turistici e cittadini.

Il fratino (Anarhynchus alexandrinus) è infatti una specie particolarmente protetta e in forte declino in tutta Italia e non solo. Ogni nuovo giovane che riesce a raggiungere l'involo – il momento in cui un pulcino diventa capace di volare – rappresenta quindi una piccola ma concreta speranza per il futuro della specie nel nostro Paese.

Una spiaggia affollata trasformata in rifugio per i fratini

Il fratino, un piccolo trampoliere che depone le uova in spiaggia, è tra le specie più minacciate in Italia



Il nido si trovava in un tratto di costa molto antropizzato e profondamente modificato e frequentato dagli esseri umani. In estate queste spiagge ospitano infatti migliaia di persone, eventi, pulizie meccanizzate e attività balneari che possono diventare pericolose per uccelli così piccoli e vulnerabili. Eppure, proprio qui, la convivenza questa volta ha funzionato.

I volontari raccontano che i pulcini sono stati accolti con curiosità e rispetto da turisti, bagnanti e gestori degli stabilimenti. Molti fotografi naturalisti, compresi diversi ragazzi molto giovani, sono arrivati per osservare e immortalare i due piccoli fratini senza avvicinarsi troppo. Fondamentale è stata anche e soprattutto la collaborazione con le attività della zona, come gli stabilimenti che hanno adattato parte delle loro attività quotidiane alle esigenze degli uccelli.

Le uova mimetiche, deposte direttamente sulla sabbia, sono costantemente a rischio schiacciamento



Anche le operazioni di pulizia e livellamento della spiaggia, tra le minacce principali per uova e pulcini, sono state effettuate evitando rischi ai piccoli. I due giovani fratini sono stati anche inanellati dagli ornitologi di AsOER, l'Associazione Ornitologi dell'Emilia-Romagna. L'inanellamento consiste nell'applicazione di un piccolo anello identificativo alla zampa ed è uno strumento utilizzato dai ricercatori per seguire gli spostamenti degli animali e capire se, negli anni futuri, torneranno a nidificare sulle stesse spiagge.

I volontari ricordano però che la stagione riproduttiva degli uccelli costieri non è ancora conclusa. Per questo invitano chi frequenta le spiagge a continuare a rispettare le aree protette e a tenere i cani al guinzaglio, soprattutto nei tratti dove potrebbero essere ancora presenti giovani fratini ancora a terra o appena involati.

Chi è il fratino e perché rischia di scomparire

Il fratino è un piccolo trampoliere che vive esclusivamente lungo le spiagge sabbiose, tra le dune costiere e nelle zone umide salmastre. Ha il dorso color sabbia, il ventre bianco e nei maschi adulti una macchia nera sulla fronte che ricorda vagamente la chierica che in passato distingueva gli ecclesiastici e i giovani iniziati al sacerdozio, da qui fratino: piccolo frate. Le sue dimensioni ridotte e il piumaggio mimetico lo rendono quasi invisibile sulla battigia. E questo è sia un vantaggio che un grosso problema.

Proprio questa strategia di mimetismo, infatti, oggi non basta più a garantirgli la sopravvivenza. Il fratino costruisce infatti il nido direttamente sulla sabbia, scavando una piccola conca sulla spiaggia. Uova e pulcini sono quindi estremamente esposti al passaggio di persone, cani lasciati liberi e soprattutto mezzi per la pulizia degli arenili e altre attività legate alla fruizione e al turismo.

Anche i pulcini appena nati sono molto vulnerabili



Negli ultimi decenni la specie è infatti diminuita drasticamente in gran parte d'Italia. Le coste naturali sono sempre più rare e la maggior parte delle dune sono state eliminate o trasformate per fare spazio a stabilimenti, passeggiate e infrastrutture turistiche. A questo si aggiungono il disturbo continuo durante la stagione riproduttiva, l'erosione costiera e gli effetti della crisi climatica, che aumenta il rischio di mareggiate e allagamenti dei nidi.

Il fratino è diventato così uno dei simboli più evidenti della fragilità degli ecosistemi costieri italiani, soprattutto durante le polemiche per i grandi concerti del Jova Beach Party che si sono tenuti in molte spiagge italiane nel 2019 e nel 2022. Esperti e associazioni hanno criticato pesantemente il tour di Jovanotti proprio per l'impatto sulle spiagge e sui fratini. Recentemente, la procura di Trani ha anche avviato un'inchiesta per la tappa di Barletta del 2022.