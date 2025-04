Le 10 razze di gatti più comuni in Italia: quali sono le più diffuse

In Italia vivono più di 10 milioni di gatti, e si tratta sicuramente degli animali d'affezione più amati dalle famiglie. A prescindere dalla loro provenienza sono diventati parte integrante della vita quotidiana di moltissime famiglie. Alcune razze in particolare sono riuscite a conquistare il cuore degli italiani per il loro aspetto, il loro carattere o la facilità di convivenza.

Tra le razze più diffuse nelle case degli italiani c'è il Gatto Europeo, molto presente proprio grazie alla sua origine molto comune e per il suo temperamento. Subito dopo, tra i più apprezzati ci sono il gigante dei gatti: il Maine Coon, e il Persiano.

Ma vediamo nel dettaglio le dieci razze di gatti più comuni in Italia, analizzandone le caratteristiche principali, la taglia e l’aspettativa di vita.

Gatto Europeo

Il gatto europeo è tra i più amati e diffusi in Italia



Spesso confuso con il meticcio, il Gatto Europeo in realtà è una vera e propria razza riconosciuta. Come si può evincere dal nome si tratta di un animale molto diffuso in tutta Europa, amatissimo per la sua capacità di adattarsi a qualsiasi ambiente. È un gatto molto versatile ed equilibrato: sa essere affettuoso senza diventare invadente e ha un'indole generalmente tranquilla, anche se non disdegna momenti di gioco e attività. Non ha esigenze particolari di toelettatura, grazie al suo pelo corto.

La taglia del Gatto Europeo è media, con un peso che oscilla tra i 3 e i 5 chili per le femmine e tra i 4 e i 7 chili per i maschi. L'aspettativa di vita è abbastanza alta: se accudito nel modo giusto può vivere tranquillamente tra i 14 e i 20 anni.

Persiano

Il Persiano è uno dei gatti brachicefali più diffusi



Il Persiano è una delle razze più amate. Si riconosce facilmente per il muso schiacciato e gli occhi grandi. Ha un animo riservato ma con la persona giusta è molto affettuoso e socievole. Ama la tranquillità e le routine, non è particolarmente attivo e tende a scegliere luoghi comodi e caldi dove sonnecchiare per ore.

Il Persiano ha una taglia media o medio-grande, con un peso che può variare tra i 3,5 e i 7 chili. La sua aspettativa di vita si aggira tra i 12 e i 17 anni, anche se richiede molte cure, soprattutto per il mantello, essendo un gatto a pelo lungo va spazzolato quotidianamente.

Maine Coon

È il gigante buono tra i gatti: il Maine Coon è una delle razze più amate in Italia per la sua bellezza particolare e il suo carattere affettuoso. Ha un aspetto imponente, con orecchie grandi, ciuffi di pelo anche tra le dita e una coda lunghissima e folta. Nonostante le dimensioni, è un gatto dolce e giocoso, spesso instaura un rapporto molto stretto con il suo umano di riferimento. Non è aggressivo e si adatta bene anche alla presenza di altri animali o bambini.

La taglia è gigante: i maschi possono arrivare anche a 9-10 chili, mentre le femmine pesano in genere arrivano a 7. Vive in media tra i 12 e i 15 anni, ma se ben tenuto può vivere anche più a lungo.

Siamese

Elegante e dallo sguardo penetrante: il Siamese è una delle razze più riconoscibili e amate in Italia. Ha un corpo slanciato, il pelo corto e setoso e occhi azzurri intensi. La sua particolarità però è soprattutto caratteriale: è molto comunicativo con il suo umano di riferimento, chiede attenzione e compagnia. Soffre se lasciato solo per lunghi periodi.

Di taglia media, il Siamese pesa tra i 3 e i 5 chili. È una razza longeva, con un'aspettativa di vita che varia dai 15 ai 20 anni.

Abissino

L’Abissino è un gatto elegante e slanciato. Viene dall'Oriente e ha un corpo snello, le orecchie grandi e il mantello corto e setoso dal tipico colore marrone-rossiccio intenso. È una razza molto attiva, che ama arrampicarsi, esplorare e interagire con il suo ambiente. Ha bisogno di stimoli e attenzioni continue, e può essere un ottimo compagno anche per chi ha una vita dinamica.

La taglia dell'Abissino è medio-piccola, con un peso che va dai 3 ai 5 chili. Vive in media tra i 12 e i 16 anni, anche se alcuni esemplari superano i 18 anni.

Exotic Shorthair

L’Exotic Shorthair è una delle razze brachicefale più note e diffuse



L’Exotic Shorthair è spesso definito il “Persiano a pelo corto”. In effetti, ne condivide molte caratteristiche, a partire dal muso schiacciato tipico delle razze brachicefale. Al netto delle differenze caratteriali, è un gatto molto dolce, che ama stare in compagnia della sua famiglia. Ha un temperamento affettuoso e tende a legarsi molto all'umano di riferimento.

L'Exotic Shorthair è di taglia media, pesa in genere tra i 3,5 e i 6 chili. Vive in media tra i 12 e i 15 anni, anche se può avere una vita più lunga se ben curato.

Sacro di Birmania

Il Sacro di Birmania molto apprezzato per il portamento nobile e l'aspetto raffinato. Ha un mantello semi-lungo, occhi blu intensi e zampe bianche. Il suo carattere è equilibrato: dolce, affettuoso e amante della compagnia. Si lega molto alla sua famiglia e spesso lo segue il suo umano di riferimento in giro per casa.

La taglia è media, con un peso compreso tra i 4 e i 6 chili. L’aspettativa di vita varia tra i 12 e i 16 anni.

Gatto Siberiano

Il Gatto Siberiano, come lascia intendere il nome, è una razza originaria delle fredde regioni della Russia. Ha un mantello folto e impermeabile che lo protegge dal freddo e un corpo robusto e muscoloso. Nonostante l'aspetto selvaggio, ha un carattere molto dolce e affettuoso. È socievole, curioso e spesso molto tollerante, tanto da essere indicato anche per famiglie con bambini o altri animali. Inoltre, è una delle poche razze considerate ipoallergeniche.

La taglia è grande: i maschi possono pesare fino a 9 chili, le femmine tra i 4 e i 6. L'aspettativa di vita media è tra i 12 e i 15 anni.

Gatto Bengala

Il Bengala grazie al suo mantello maculato è un vero leopardo in miniatura. È una razza ottenuta incrociando il gatto domestico con il selvatico gatto leopardo (Prionailurus bengalensis). È molto energico, intelligente e attivo, e ha bisogno di giocare, esplorare e interagire spesso con l'ambiente. Ha un carattere vivace e curioso, e non ama stare fermo troppo a lungo.

La taglia è medio-grande, con un peso che può andare dai 4 ai 7 chili. La sua aspettativa di vita varia tra i 12 e i 16 anni.

Ragdoll

Il Ragdoll è un gattone che può arrivare a pesare fino a 9 chili



Chi cerca un gatto estremamente dolce e tranquillo trova nel Ragdoll il compagno ideale. Il suo nome, che significa "bambola di pezza", deriva dalla tendenza a lasciarsi andare completamente tra le braccia dell’umano di riferimento. Ha un mantello semi-lungo, occhi azzurri e un’indole pacata e affettuosa. È una razza che ama il contatto, la compagnia e la tranquillità. Non è adatto a chi cerca un gatto indipendente o particolarmente attivo, ma è perfetto per chi vuole un amico sempre vicino.

Il Ragdoll è di taglia grande: i maschi possono superare gli 8 chili, le femmine sono leggermente più piccole. Vive mediamente tra i 12 e i 15 anni.