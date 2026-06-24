L’appello di Jovanotti: “Tre gattini mitici abbandonati: c’è un’anima gentile che vuole occuparsene?”

Jovanotti li ha chiamati Buonvento, Vito e l'altro è rimasto senza nome ma solo perché durante la ripresa del video insieme al veterinario Alberto Brandi di Castiglione Fiorentino le cose da dire sono state tante, tutte finalizzate a sponsorizzare l'adozione di quelli che ha definito "tre gattini mitici"e di altri animali presenti nello studio a Castiglion Fiorentino. Ma anche, in generale, per mandare un messaggio contro l'abbandono.

Il cantante non è la prima volta che spende parole per sostenere realtà che operano per il benessere degli animali e per contrastare la piaga che puntualmente riemerge ogni estate. Nel video infatti ricorda di avere in casa "sei gatti e due cani" e di fronte poi alla frustrazione del veterinario che sottolinea che situazione del genere "non finiranno mai", Jovanotti ricorda non solo che gli animali vanno adottati "se però siete in grado di occuparvene" ma anche che ci sono "tante persone per bene" pronte a volere accanto un animale domestico e rispettarlo in quanto tale.

“Ragazzi, questi tre gattini mitici sono stati trovati abbandonati in mezzo a una strada – afferma il cantautore nel video – Cioè, li prenderei anch’io, ma ce ne abbiamo sei … Guarda che sono belli. Se c’è qualche anima gentile che ha voglia di occuparsi di uno o di tutti loro. Ce ne sono tanti altri poi".

Nel post che accompagna il video, il cantante riassume quanto lui e il veterinario dicono nelle immagini, sottolineando l'importanza di un'adozione responsabile da parte di chi possa essere interessato ai cuccioli che ha mostrato e in generale: "Se qualcuno che passa da questo reel volesse adottare uno di questi fantastici gattini scriva a @brandialberto1 il mio amico veterinario di #castiglionfiorentino che si sbatte sempre per trovare una casa agli animali abbandonati, che d’estate aumentano di numero, purtroppo. Grazie! E per favore non abbandonate gli animali per strada, piuttosto chiamate una di quelle associazioni di volontari che se ne occupano, oppure rivolgetevi al comune dove vivete. Immagino che chi segue il mio account IG non abbia bisogno che io gli dica che abbandonare un animale é un’azione disdicevole, ma spargiamo la voce".