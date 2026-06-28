Cat Bunny cerca adozione per il suo primo compleanno: la storia di un gattino che ha imparato a fidarsi dell’uomo

Al gattile dell'Enpa di Monza c'è un gattino che a luglio compirà un anno. L'appello d'adozione delle volontarie che lo seguono: "Cerchiamo persone pazienti e rispettose, capaci di comprendere il valore dei piccoli progressi e di lasciare che sia lui a dettare i tempi della relazione"

Cat Bunny cerca adozione al gattile Enpa di Monza



Al gattile di Monza, dove è arrivato insieme alle sue tre sorelle, Cat Bunny ci ha messo molto tempo per fidarsi delle persone. E chi lo ha accudito, al rifugio Enpa, ha capito che era esattamente ciò che andava fatto lasciare al piccolo micio il tempo di scoprire il mondo che lo circondava e decidere se fidarsi o meno della mano degli esseri umani.

La sua storia inizia in quella che le operatrici della struttura ricordano come "una calda giornata di luglio 2025". Il piccolo e le altre tre cucciole erano nati e cresciuti in strada dove evitavano il contatto con le persone. Mentre le tre sorelle si sono adeguate praticamente subito al contesto del gattile, Cat Bunny ha continuato a mantenere le distanze nonostante la pazienza di operatrici e volontari, tra giochi, premietti e tante attenzioni.

"Con non poca fatica ha affrontato tutte le tappe della crescita in gattile: vaccinazioni, richiami e, al momento giusto, la sterilizzazione – spiegano dall'Enpa – Il vero cambiamento è arrivato con il trasferimento dal reparto sanitario all';ampio box del rifugio, un ambiente pensato per i gatti che hanno bisogno di più tempo per trovare una famiglia".

Nel nuovo contesto il gattino ha iniziato a valutare la possibilità di fare maggiore conoscenza delle persone che lo curavano, fino ad arrivare a stringere dei legami, lasciarsi coccolare e ora "con le persone che conosce meglio comunica a modo suo: le accoglie con un lieve miagolio, fa vibrare la coda e si lascia accarezzare, rigorosamente quando e dove decide lui, soprattutto sulla testa e sul collo"ama giocare quando gli spazi vengono aperti e possono incontrarsi". Il micio è anche "dog friendly": ha incontrato dei cani e ha imparato a tollerarli serenamente.

Un primo piano di Cat Bunny che cerca adozione



"A giugno Bunny ha compiuto un anno. Ha festeggiato circondato dall'affetto dei volontari e dei suoi amici felini, ma per quanto accogliente possa essere il rifugio, nessun box potrà mai sostituire una vera casa", precisano dall'associazione che cerca un'adozione per il gattino che viene così descritto: "Bunny è un gatto dolce, curioso e intelligente, che aspetta soltanto l'occasione giusta per mostrare tutto ciò che sa essere.

E il prossimo 11 luglio segnerà un'altra ricorrenza importante: un anno dal suo arrivo in gattile. Un anno di crescita, di conquiste e di fiducia ritrovata, che ora meriterebbe di continuare tra le mura di una famiglia. Chissà che il regalo più bello non arrivi proprio in occasione di questa data speciale".

Il profilo ideale della famiglia adottante è che vi siano persone disposte ad essere rispettose dei tempi di Cat Bunny quando sarà il momento di adattarsi al nuovo contesto: "Cerchiamo persone pazienti e rispettose, capaci di comprendere il valore dei piccoli progressi e di lasciare che sia lui a dettare i tempi della relazione. Dietro quel carattere riservato si nasconde un gatto che ha già compiuto un percorso enorme e che ha imparato, passo dopo passo, che fidarsi è possibile. Chi saprà conquistare il suo cuore scoprirà un compagno autentico, delicato e speciale.

Per informazioni o per conoscerlo al gattile di Monza, si può scrivere a: adozioni.gatti@enpamonza.it.