La storia dell’avocetta da record: inanellata da pulcino nel 1990, avvistata oggi a quasi 36 anni

Un’avocetta (Recurvirostra avosetta) inanellata nel 1990 quando era solo un pulcino è stata osservata di nuovo in Regno Unito a quasi 36 anni di età. È il record di longevità per la specie e supera il primato stabilito dallo stesso individuo qualche anno fa.

Un’avocetta (Recurvirostra avosetta) inanellata nel 1990 è stata osservata recentemente in Inghilterra. Foto di repertorio



Un'avocetta osservata e fotografata di recente in Regno Unito ha stabilito il nuovo record di longevità per la sua specie. L'uccello, riconosciuto grazie a una particolare combinazione di anelli colorati applicati alle zampe, è stato marcato quando era solo un pulcino il 2 luglio 1990 nella riserva di Titchwell, nella contea inglese del Norfolk. Oggi ha quasi 36 anni, un'età eccezionale per questa specie di uccello acquatico. La notizia è stata riportata dal portale specializzato BirdGuides, che racconta come l'avocetta sia stata avvistata più volte in diverse località.

L'identificazione è stata possibile solo grazie all'inanellamento, una tecnica di marcatura individuale utilizzata dagli ornitologi per studiare gli spostamenti, la sopravvivenza e la biologia degli uccelli. Gli anelli, dotati di codici univoci o combinazioni di colori uniche, permettono infatti di riconoscere i singoli individui anche molti anni dopo la marcatura. Sempre grazie all'inanellamento, nei giorni scorsi è stato infatti possibile ricostruire il lungo viaggio di un fraticello partito dal Senegal e arrivato a Porto Cesareo, in Salento.

L’avocetta riconosciuta grazie agli anelli colorati applicati alle sue zampe. Foto di S. Pick/RSPB Middleton Lakes via BirdGuides



Sempre recentemente, inoltre, vi abbiamo anche raccontato come grazie anche in questo agli anelli colorati applicati alle zampe, ornitologi e ambientalisti stanno studiando gli spostamenti, i comportamenti e le dinamiche di coppia dei fratini che nidificano sulle spiagge del Molise. Introdotta per la prima volta nel 1889 dall'ornitologo danese Hans Christian Mortensen, questa tecnica di marcatura e studio degli uccelli, a distanza di quasi 130 anni, continua a regalarci storie, dati e record ornitologici che sarebbe davvero difficile ottenere diversamente.

Questo individuo ha così allungato di quasi quattro anni il precedente record di longevità per l'avocetta. Un dettaglio che rende però questa storia ancora più sorprendente è che il precedente record era stato stabilito dallo stesso individuo. Nel 2022, infatti, la stessa avocetta era stata osservata quando aveva 31 anni, stabilendo già allora un primato che sembrava difficile da battere.

Chi è l'avocetta, l'elegante uccello dal piumaggio bianco e nero e dal becco ricurvo

L’avocetta è facilmente riconoscibile per il suo becco sottile e ricurvo verso l’alto



L'avocetta (Recurvirostra avosetta) è un elegante trampoliere facilmente riconoscibile per il piumaggio bianco e nero e soprattutto per il lungo becco sottile ricurvo verso l'alto, utilizzato per cercare piccoli invertebrati nelle acque basse. In Italia, è presente come nidificante in diverse zone umide costiere e lagunari, soprattutto lungo l'Adriatico, in Sardegna e in Sicilia, dove predilige prevalentemente le saline. In inverno, invece, si può osservare più anche lungo le coste tirreniche e in altre regioni.

La straordinaria età raggiunta da questo individuo appare ancora più notevole se si considera che la vita media di un'avocetta in natura è di circa sette anni. Sopravvivere per quasi 36 anni significa quindi aver superato di oltre cinque volte l'aspettativa di vita media della specie. E senza l'inanellamento e il lavoro svolto sul campo da ricercatori, birdwatcher e volontari, sarebbe impossibile ricostruire le storie incredibili di questi animali, che attraversano continenti, affrontano migrazioni e cambiamenti ambientali per decine di anni.