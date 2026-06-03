UN PROGETTO DI
0 risultati
video suggerito
video suggerito
3 Giugno 2026
11:43

Un succiacapre all’aeroporto di Capodichino a Napoli: messo in salvo il rarissimo uccello migratore

Un esemplare di succiacapre, una rarissima specie migratoria, si era rifugiato all'interno di uno degli hangar destinati alla manutenzione degli aerei. L'uccello era incapace di volare e versava in condizioni di evidente difficoltà.

Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
di Redazione Kodami
Immagine
L’esemplare di succiacapre recuperato all’aeroporto di Capodichino a Napoli

E' talmente raro incontrarlo che quando accade la notizia è degna di essere raccontata. All'aeroporto di Capodichino, a Napoli, è stato messo in salvo un esemplare di succiacapre, un uccello tra i volatili più misteriosi che vivono in Italia e che ha abitudini crepuscolari e notturne, per cui è molto difficile da vedere e studiare.

Il succiacapre si era rifugiato all'interno di uno degli hangar destinati alla manutenzione degli aerei e sono stati alcuni operai a notarlo e a vedere che era incapace di riprendere il volo e  in condizioni di estrema difficoltà.

Immagine
L’uccello in salvo dopo il recupero

Sono stati così allertati gli agenti della Polizia Metropolitana di Napoli che sono intervenuti sul posto, recuperando l'animale e affidandolo alle cure dei veterinari del CRAS (il Centro Recupero Animali Selvatici) del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università di Napoli "Federico II" e dell'ASL Napoli 1 Centro. Gli esperti hanno riscontrato un grave stato di denutrizione e stress, riconducibile all'impegnativo viaggio migratorio che in questo periodo porta la specie dall'Africa all'Europa per la stagione riproduttiva. I veterinari hanno immediatamente avviato le cure necessarie per la sua riabilitazione per poterlo successivamente liberare.

non perderti questo articolo
Immagine

I succiacapre e altri uccelli che “applaudono” con le ali per conquistare una compagna

Il Succiacapre viene definito anche un "maestro del mimetismo": ha grandi occhi adattati al buio e piume e penne marroni mimetiche che li fanno sembrare quasi invisibili tra rocce, rami e cortecce. Il nome deriva da una errata e antichissima convinzione che succhiassero il latte dalle mammelle degli animali domestici nelle stalle. In realtà, di notte cacciano falene e altri insetti volando silenziosamente e con la loro enorme bocca spalancata.

Recentemente è stata scoperta una caratteristica peculiare di questa specie e di altre di volatili: usando telecamere a infrarossi ad alta velocità per osservare gli uccelli durante la notte è stato appurato che i maschi, mentre cercano di accoppiarsi, sbattono rapidamente tra loro le articolazioni delle ali producendo un rumore molto simile a un applauso.

Continua a leggere su Kodami
Animali Selvatici / Atlante degli Animali / Curiosità e Ricerche
Sfondo autopromo
Segui Kodami sui canali social
api url views