Due orche abbandonate in un parco acquatico chiuso stanno morendo di solitudine: il video straziante

Un video mostra le orche Wikie e Keijo intrappolate nel parco Marineland di Antibes chiuso ormai da mesi. Le due, visibilmente sofferenti, si muovono nell'acqua sporca con apatia, e quando vedono una persona ricominciano ad esibirsi. Il video straziante delle orche più sole di Francia.

Sono madre e figlio le due orche abbandonate in un parco acquatico in Francia



Un'orca galleggia appena sotto la superficie torbida dell'acqua di una piscina, accanto a lei un'altra orca nuota apatica. Si tratta di Wikie, una femmina di ventitré anni e suo figlio Keijo, undici anni, e sono rimasti soli da quando Marineland di Antibes, il parco acquatico più grande d'Europa, ha chiuso. Da quasi un anno le due orche sono state abbandonate nella struttura deserta e un video pubblicato dal fotografo e attivista Seph Lawless mostra tutto l'orrore della loro condizione.

Il video delle orche abbandonate in un parco acquatico chiuso

In un video pubblicato il 26 ottobre sui suoi canali social, Seph Lawless ha condensato in pochi minuti tutto l'orrore che da ormai 10 mesi stanno vivendo le orche Wikie e Keijo. Madre e figlio sono stati lasciati da soli all'interno della struttura dismessa e la loro apatia è evidente: nei primi fotogrammi catturati da un drone, si vede Wikie che galleggia appena sotto la superficie dell'acqua torbida della piscina, apparentemente priva di vita. Accanto a lei c'è suo figlio che l'accompagna nuotando stancamente.

Poco dopo, però, quando i due mammiferi marini si rendono conto di non essere soli, ecco che fanno qualcosa di inaspettato: iniziano a esibirsi davanti come se gli spalti fossero gremiti di spettatori, come hanno fatto per tutta la vita. Una scena ancora più triste dello stato di apatia e abbandono di poco prima.

Appena hanno visto una persona le due orche hanno iniziato a esibirsi come se gli spalti fossero pieni di persone



I motivi dietro questo comportamento possono essere moltissimi: le orche sono animali estremamente complessi che in natura vivono in grandi gruppi matriarcali composti da decine di individui. Ogni gruppo, chiamato pod, sviluppa tradizioni, abitudini, e persino un linguaggio proprio. Non è difficile immaginare quanto la solitudine sia pesante per degli animali sociali che come noi hanno dei rituali di affiliazione con gli altri membri del gruppo, compreso il baciarsi con la lingua e fare la skincare insieme.

Chiudere le orche all'interno di piscine piccole come pozzanghere se confrontate con la vastità del loro habitat naturale e costringerle per anni a ripetere coreografie per ottenere cibo e attenzioni è una vera e propria tortura. Anche per questo, le uniche aggressioni mortali registrate ai danni di persone sono avvenute nei confronti di addestratori all'interno dei delfinari, mentre in natura le orche sono famose per non attaccare le persone, anzi, in qualche caso fanno loro persino dei regali.

Probabilmente Wikie e Keijo hanno iniziato a esibirsi quando hanno visto Lawless per interrompere la noia nella quale erano sprofondati grazie all'arrivo di una persona nuova, oppure perché sanno che ripetendo quei gesti in presenza di persone possono ottenere cibo e benefit.

In ogni caso, il video ha riacceso l’indignazione internazionale nei confronti della gestione del parco francese e l’immobilismo delle autorità. All'annuncio della chiusura del Marineland, la direzione aveva annunciato che la priorità sarebbe stata quella di "ricollocare tutti gli animali nelle migliori strutture disponibili", ed è stato fatto con oltre 4 mila animali che ad oggi non sono più all'interno del parco, ma non con le orche.

Perché due orche sono state abbandonate in un parco acquatico

Dallo scorso gennaio, a seguito dell'approvazione di una legge che vieta l'impiego dei cetacei nei parchi acquatici, il Marineland ha ufficialmente chiuso i battenti. Una proposta di trasferimento per Weiko e Keijo al Loro Parque di Tenerife – lo stesso dove è morta l'orca Keto – era stata avanzata ad aprile, ma è stata respinta dal governo francese, così come una proposta analoga proveniente da un altro parco in Giappone. Sarebbe paradossale approvare una legge per vietare l'impiego di mammiferi marini nelle esibizioni e poi trasferirli all'estero continuando a perpetrare un circolo vizioso di crudeltà.

Rimane invece aperta la possibilità di un trasferimento in Nuova Scozia, dove il Whale Sanctuary Project sta lavorando alla creazione di un rifugio marino. La presidente dell’organizzazione, Lori Marino, ha confermato ai media locali che si tratta dell’unica opzione concreta attualmente in valutazione.

Secondo il Whale Sanctuary Project, a maggio il governo francese ha riaffermato la volontà di collaborare con Marineland e con altre associazioni per trovare una soluzione definitiva per il benessere degli animali. Ma mentre le discussioni continuano, le due orche restano intrappolate in un silenzio innaturale, nuotando nell'acqua sporca, come se cercassero ancora di compiacere un pubblico che non tornerà mai più.