Due orche sono state filmate mentre si baciano con la lingua: è la prima volta in natura

Per la prima volta in natura, due orche sono state riprese mentre si mordicchiavano la lingua, un gesto che gli scienziati definiscono un "bacio" con funzione affiliativa. L'avvistamento rafforza l'idea nella comunità scientifica che il mordicchiamento della lingua sia un segnale del legame tra individui.

Per la prima volta in assoluto una coppia di orche è stata avvistata in natura mentre si baciava. I due esemplari sono stati ripresi mentre si mordicchiavano vicendevolmente la lingua da alcuni escursionisti impegnati in attività di snorkeling nella Norvegia settentrionale.

La scoperta è stata pubblicata l'11 giugno scorso sulla rivista Oceans e gli studiosi stessi hanno definito questo comportamento come un "bacio", un comportamento affiliativo volto a rafforzare i legami sociali.

Il video delle oche che si baciano in Norvegia

Le due orche sono state viste il 31 ottobre 2024, intorno alle ore 13.30, mentre si mordicchiavano la lingua a vicenda durante un'escursione di snorkeling nei fiordi di Kvænangen, nella Norvegia settentrionale, a circa 109 chilometri a nord-est di Tromsø. Si tratta della prima osservazione di questo tipo in natura e il video condiviso dagli escursionisti e dagli autori della ricerca lascia senza parole.

Si tratta di un comportamento che noi umani conosciamo bene: i due animali si trovano l'uno davanti all'altra e tenendo le bocche semi aperte l'uno mordicchia la lingua dell'altro. Il tutto dura solo pochi minuti, ma è abbastanza per capire qualcosa della complessa struttura sociale di questi mammiferi marini.

Quello che a noi sembra un bacio non ha nella società delle balene lo stesso significato che ha nella nostra. Evitando di umanizzare i comportamenti peculiari di un'altra specie, possiamo però tracciare un parallelismo che ci aiuti a capire meglio che anche tra specie diverse dalla nostra esistono legami affettivi e sociali.

Secondo i ricercatori questo "bacio" è coerente con una interazione affiliativa, simile allo sfregarsi reciprocamente alghe sul corpo. Si tratta cioè di un modo che i membri di uno stesso gruppo di orche hanno di dimostrare il proprio legame, sia tra loro che davanti agli altri.

Cosa significano i baci tra le orche

Non è la prima volta che viene descritto un bacio tra orche. Questo comportamento era stato ripreso nel 2013 al Loro Parque, zoo di Tenerife, Spagna, e descritto in uno studio. In quel caso, un individuo tirava fuori la lingua mentre l'altro eseguiva delicati movimenti di mordicchiamento. Il bacio è avvenuto in tre sequenze interrotte dal ritiro e dalla estensione della lingua per una durata totale di circa 15 secondi.

Un fotogramma del bacio al Loro Parque di Tenerife



Il fatto che sia stato osservato tra animali in un parco zoologico però poteva fare ipotizzare che fosse indotto da condizioni legate alla cattività come stereotipie, mentre la ripresa in Norvegia dimostra che il "bacio" è parte della socialità delle orche e conferma osservazioni risalenti al 1978 avvenute in natura da parte degli etologi Martínez e Klinghammer.

L'individuo osservato da Martínez e Klinghammer, Hugo, era un giovane maschio di circa 13 anni proveniente dalla popolazione di orche assassine residenti nel sud dell'isola di Vancouver nell'oceano Pacifico. Gli individui osservati al Loro Parque invece erano tutti nati sotto le cure umane e discendevano da un mix di popolazioni: islandese, canadese e norvegese. Questa diversità di origini geografiche e genetiche suggerisce che il mordicchiamento della lingua non è specifico della popolazione ma piuttosto un comportamento ampiamente distribuito all'interno di tutta la specie.

Inoltre, il mordicchiamento della lingua nelle orche mostra significativi parallelismi con le interazioni bocca a bocca documentate anche nei beluga (Delphinapterus leucas) sotto la cura umana. In entrambe le specie, queste interazioni coinvolgono principalmente individui più giovani e sembrano svolgere una chiara funzione affiliativa.

Insomma, anche orche e beluga si baciano.