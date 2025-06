Le orche si puliscono a vicenda con le alghe: fanno la skincare insieme

Per la prima volta è stato osservato un gruppo di orche usare alghe per pulirsi a vicenda: un comportamento che implica l'uso di strumenti volto non solo alla cura del corpo ma anche a rafforzare i legami sociali. La scoperta rivela l'intelligenza e la cultura complessa di questi mammiferi marini.

Per la prima volta gli scienziati hanno osservato un gruppo di orche mentre si pulivano a vicenda usando delle alghe. Si tratta del primo caso documentato di animali marini che utilizzano degli strumenti in un modo che si pensava fosse prerogativa dei primati.

Lo studio pubblicato sulla rivista Current Biology rivela che le orche di un gruppo residente nell'Oceano Pacifico sono solite usare una particolare specie di alga per eliminare reciprocamente pelle morta e parassiti. La scoperta di questa skincare per orche rivela quanto poco sappiamo dei mammiferi marini.

Perché le orche utilizzano le alghe per pulirsi

In passato le orche erano già state osservate mentre nuotavano ricoperte di alghe, una pratica nota come kelping, ma non erano mai state viste mentre selezionano le alghe considerate più adatte, le tagliano e manipolano per poi applicarle a vicenda. La scoperta è stata fatta all'interno di un gruppo di 73 orche residenti in una sezione dell'Oceano Pacifico che costeggia lo stato di Washington, negli Stati Uniti, e la Columbia Britannica in Canada.

Questo rituale indica non solo una necessità di pulizia e benessere, ma anche l'instaurazione di un rapporto di alleanza tra i membri del gruppo. I ricercatori infatti, come riferiscono al Guardian, hanno osservato questo comportamento in particolare tra quelle strettamente imparentate, di età simile e con molta pelle morta. Insomma, è un'attività che non solo elimina i parassiti ma rafforza i legami sociali. Un fenomeno che ormai è ben studiato tra i primato, e che rapportato alla società degli umani può essere parificabile a un pomeriggio di skincare insieme.

L'intelligenza delle orche: provano affetto e dolore

Il paragone può sembrare azzardato fino a quando non si pensa che le orche sono organizzate in gruppi sociali complessi di tipo matriarcale chiamati pod, e ognuno di questi con il tempo ha elaborato una serie di tradizioni e una cultura propria, diversa da quella degli altri pod circostanti. Queste differenze sono così radicate all'interno delle comunità che i diversi gruppi sviluppano quelli che per noi sono associabili ai diversi dialetti. Il complesso di suoni emessi dalle orche per comunicare tra loro, infatti, cambia sensibilmente da un pod all'altro e gli animali per comunicare devono trovare una lingua di compromesso.

Le orche imparano e trasmettono strategie di caccia, tradizioni culinarie, e persino mode. Sappiamo inoltre che provano dolore quando perdono un membro del gruppo e vivono quello che per noi è il lutto. Ad esempio, nel 2018, una giovane orca è stata vista trasportare sul muso un cucciolo per 17 giorni: il suo piccolo era morto ma lei non riusciva a lasciarlo andare, aveva bisogno di tempo per elaborare la perdita.