Dall’inferno di Yulin alla ricerca di famiglia in Italia: la storia dei Whippet scampati al mercato della carne

Un'associazione britannica di salvataggio di levrieri e una di Torino hanno stretto una partnership per cercare adozione a tre Whippet salvati dal mercato della carne di Yulin. La presidente dell'organizzazione Levrieri Piemonte a Kodami: "Arriveranno a Malpensa insieme a una Barboncina nera che sta anche lei aspettando una famiglia"

Huey, uno dei tre levrieri salvati dal mercato della carne in Cina e in arrivo a Torino per cercare famiglia



Ci sono anche i Whippet, i cani che vengono sfruttati nelle gare di racing, nell'inferno del mercato della carne di Yulin. A volte il destino si accanisce, è il caso di dirlo, sempre sulle stesse tipologie di animali e di solito di questi levrieri se ne parla meno rispetto ai Greyhound. Ma anche loro vengono maltrattati, soprattutto nei cinodromi britannici e australiani dove ancora si praticano le corse dei cani.

Questa volta, però, la storia di tre cani viene invece direttamente da quella parte di Cina in cui la carne di cane è ancora consumata e il loro destino potrebbe cambiare radicalmente grazie all'incontro tra due associazioni, una inglese e una di Torino.

Candy's Hound Rescue è un'organizzazione internazionale con base nel Regno Unito che si occupa da anni del salvataggio, della riabilitazione e dell'adozione di cani da caccia e di altre razze canine provenienti dal commercio di carne, da programmi di allevamento non etici, da ippodromi illegali e da altre situazioni terribili in paesi con scarsa o nessuna tutela degli animali. Kerry Hill, la presidente, è stata a Yulin durante l'ultima edizione del "dog meat trade" e questa volta ha fatto in modo che tre Whippet arriveranno in Italia direttamente dalla Cina per trovare famiglia.

Ad accoglierli infatti ci sarà Simona Ballarino, presidente di Levrieri Piemonte, associazione che ha creato nel 2020. "Mi occupo di questa tipologia di cani dal 2004 – racconta Simona a Kodami – Sono stata una semplice volontaria e ho sempre aiutato chi mi chiedeva una mano. Poi ho dato vita all'associazione: da gruppo di amici che insieme si autotassavano per aiutare i Galgos dalle perreras ora siamo diventati strutturati".

Simona ne ha aiutati tanti di levrieri, appunto anche quelli spagnoli che subiscono le atrocità dei cacciatori che li torturano prima di ammazzarli quando non servono all'attività venatoria: "Ho sempre tenuto conto di tutte le tipologie però, occupandomi anche di Greyhound e avendone avuti anche due, Smochey e Magic. Così mi sono informata se fosse possibile aiutare anche loro attivamente e sono entrata in contato con Kerry".

Le due donne hanno unito le forze e in occasione del viaggio in Cina di Kerry hanno stretto questo legame che porterà i tre Whippet e anche un Barboncino, recuperato sempre a Yulin, a Torino. "Abbiamo già creato sulla nostro sito una parte dedicata ai Greyhound e Whippet che arriveranno dalla Cina: speriamo di avere tante richieste, i viaggi sono piuttosto impegnativi e nel caso di questi primi tre andrà mia figlia Arianna a prenderli che è la vicepresidente dell'associazione – spiega ancora la presidente – Partirà con l'aereo e andrà in Cina, aspetterà che le volontarie si presentino con i cani e con una piccola mascotte che è una Barboncina nera che sta anche lei aspettando una famiglia: ci hanno chiesto se potevamo portare via anche lei e arriveranno a Malpensa".

Sul sito svetta per ora il muso di Huey, così descritto: "Un adorabile Whippet di 4 anni, cerca una famiglia che lo ami per sempre! Salvato dalla Cina, ha un cuore dolcissimo e si fida pienamente dell’uomo. Ama le coccole e le passeggiate. Nonostante il suo passato difficile, è un tesoro! Aiutiamolo a trovare la sua casa ideale".

Poi ci sono Dewey e Huey, anche loro recuperati in extremis. Huey è stato salvato da un mattatoio e come scrivono dall'associazione "la sua storia è terribile… ma il suo futuro può essere meraviglioso". Per quanto riguarda il suo carattere, è molto dolce, socievole con tutti (persone e cani), gioca volentieri anche con cani più piccoli ed è bravissimo al guinzaglio.

Huey



Dewey invece è un Whippet dolce ma più riservato: è sensibile e delicato, socievole con gli altri cani, un po’ timido e introverso con le persone nuove. Simona precisa che "ha bisogno di un contesto tranquillo e poco trafficato ed è molto bravo al guinzaglio, ma rende al meglio in ambienti sereni. Per lui cerchiamo una famiglia paziente, che sappia rispettare i suoi tempi e aiutarlo a prendere fiducia gradualmente".

Dewey



Per informazioni si può scrivere a levrieripiemonterescue@gmail.com o chiamre i numeri 3200804181 e ⁨3392541723.