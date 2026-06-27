Dall’abbandono alla ricerca dei superstiti del terremoto in Venezuela: la storia del cane Tsunami

Da cucciolo era stato maltrattato e abbandonato, oggi Tsunami è un cane da soccorso che cerca superstiti tra le macerie del terremoto in Venezuela.

Il cane Tsunami insieme al suo conduttore Jorge Beens



Maltrattato e abbandonato quando era solo un cucciolo, oggi è uno dei cani da ricerca e soccorso più esperti del Venezuela e in queste ore sta partecipando alle operazioni per trovare i superstiti del violento terremoto che ha colpito il Paese. La storia di Tsunami dimostra come una seconda possibilità può cambiare non solo la vita di un cane, ma anche quella di molte persone.

Tra le immagini di distruzione lasciate dal violento sisma che ha colpito il Venezuela e che ha causato centinaia di vittime e decine di migliaia di dispersi c'è anche quella di Tsunami, un mix Border Collie dagli occhi bicolore che lavora senza sosta tra le macerie insieme ai soccorritori. Il suo compito è cercare persone ancora vive, affidandosi a quello che è lo strumento più potente e prezioso di un cane: l'olfatto.

L'abbandono e il percorso di Tsunami per diventare un cane da soccorso

Il suo passato, però, è molto diverso da oggi. Quando era ancora un cucciolo fu trovato in gravissime condizioni, dopo aver subito maltrattamenti ed essere stato poi abbandonato. A salvarlo fu l'associazione animalista venezuelana Aproa (Asociación Pro Defensa de los Animales), che lo accolse, gli fornì le prime cure e intuì fin da subito il suo potenziale.

Successivamente Tsunami venne infatti affidato a Jorge Beens, fondatore del Centro de Formación de Equipos Caninos de Intervención en Desastres (K-Sar Ecid), organizzazione specializzata nell'addestramento delle unità cinofile da soccorso. Dopo un lungo percorso di recupero fisico e comportamentale iniziò così l'addestramento, imparando a operare in scenari complessi come edifici crollati e aree colpite da calamità naturali.

Dopo essere stato salvato, Tsunami è diventato uno dei cani da ricerca più famosi del Venezuela



I cani da ricerca vengono preparati per riconoscere l'odore delle persone intrappolate e segnalarne la presenza ai soccorritori. Per i cani è soprattutto un gioco, basato sulla fiducia, la comunicazione e la gratificazione: quando individua un odore compatibile con una persona viva, si ferma e comunica la scoperta al proprio conduttore con un comportamento appreso durante l'addestramento, permettendo alle squadre di concentrare gli scavi nel punto indicato.

Il salvataggio di un uomo tra le macerie di Caracas

È proprio quello che è accaduto durante le operazioni di ricerca nel complesso residenziale Residencias Rita, uno degli edifici crollati a Caracas dopo il terremoto. Mentre Tsunami avanzava tra cemento, polvere e ferri contorti, tutti i presenti hanno mantenuto il massimo silenzio per non interferire con il suo lavoro. Dopo aver perlustrato l'area, il Border Collie si è bloccato improvvisamente, segnalando la possibile presenza di una persona sotto le macerie.

Da quel momento sono iniziate lunghe e delicate operazioni di scavo che hanno poi permesso ai soccorritori di estrarre vivo un uomo di circa 60 anni. In emergenze di questo tipo, il fiuto dei cani può perciò fare davvero la differenza, soprattutto quando i superstiti sono nascosti sotto grandi quantità di detriti e i soccorritori hanno maggiori difficoltà a localizzarli.

Grazie al suo intervento, i soccorritori sono riusciti a estrarre vivo dalle macerie un uomo di 60 anni



Del resto, quella di Tsunami non è la prima missione che ha dovuto affrontare. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi interventi in Venezuela e all'estero, compresa la missione umanitaria inviata in Turchia dopo i devastanti terremoti del 2023. L'esperienza accumulata negli anni lo ha reso uno dei cani da soccorso più preparati del Paese. La sua storia si è rapidamente diffusa anche sui social, dove migliaia di persone hanno espresso affetto e gratitudine per il lavoro svolto e seguono il suo account Instagram.