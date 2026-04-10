Bimba scompare ad Aurora (USA), il cane poliziotto Rex annusa le scarpe e la trova in 12 minuti

Una bimba scompare ad Aurora, negli Stati Uniti: il cane poliziotto Rex segue il suo odore partendo dalle scarpe e la ritrova in 12 minuti, sana e salva. L'intera scena ripresa dalle bodycam degli agenti.

Rex e gli agenti durante le ricerche della bambina scomparsa



Una bambina di sette anni scomparsa per quasi due ore è stata ritrovata in appena 12 minuti grazie all'intervento di un cane poliziotto addestrato per la ricerca di persone smarrite. È successo lo scorso 2 aprile ad Aurora, in Colorado, dove gli agenti della Contea di Arapahoe sono riusciti a rintracciare la piccola sana e salva. Il video dell'intervento, ripreso dalle bodycam degli agenti intervenuti sul posto, è stato poi condiviso su social dai profili dell'Ufficio dello Sceriffo.

Determinante è stato il lavoro di Rex, un cane dell'unità cinofila (o K9 Unit, come vengono chiamate in USA per la pronuncia simile alla parola canine) addestrata per compiti molto specifici come la ricerca di dispersi, il rilevamento di sostanze illecite o pericolose o il supporto nelle operazioni di sicurezza. In questo caso, Rex è specializzato proprio nel ritrovamento di persone scomparse, in particolare bambini.

Per dare il via alle ricerche, gli agenti hanno utilizzato le scarpe della bambina per permettere a Rex di "catturare" il suo odore e seguire la "firma chimica" rilasciata dal corpo umano. I cani hanno infatti un olfatto straordinariamente sviluppato: possono contare su fino a 300 milioni di recettori olfattivi (contro i circa 5-6 milioni degli esseri umani) e su un'area del cervello dedicata agli odori molto più sviluppata. È proprio questa capacità che permette ai cani addestrati di seguire una traccia anche a distanza di tempo.

Rex ha rapidamente individuato l'odore della bambina e ha iniziato a seguirlo, guidando gli agenti fino al giardino di un'abitazione nelle vicinanze. È qui che è stata trovata la piccola: spaventata, ma in buone condizioni. Secondo quanto riferito dagli agenti, la bambina ha tentato di allontanarsi di nuovo (si vede anche nel filmato), ma è stata subito raggiunta e messa in sicurezza.

Il momento in cui Rex e l’agente ritrovano la bambina smarrita



L'intervento si è concluso con il ricongiungimento con la sua famiglia. Nel filmato diffuso si vede Rex mentre conduce gli agenti lungo la traccia e, una volta completata la missione, ricevere la sua meritata ricompensa: tante coccole e la sua pallina preferita. I cani addestrati a seguire piste e odori imparano proprio con il gioco, oltre che con la collaborazione e la fiducia reciproca con il proprio conduttore, associando così il compito da portare a termine a un premio.

Grazie alle loro capacità sensoriali e all'addestramento mirato, i cani da ricerca e rilevamento sono ormai alleati indispensabili per ridurre i tempi di intervento e aumentare le probabilità di ritrovare persone scomparse anche in condizioni estreme, come terremoti, valanghe e alluvioni. Alcuni cani sono in grado persino di "annusare" malattie, tumori e crisi glicemiche. Da qualche anno, vengono persino arruolati per proteggere la fauna e individuare i traffici illeciti animali. Gli basta annusare anche solo l'aria di un container.