Così il cane della Guardia di Finanza ha scovato il contante durante l’operazione Domino

Nove persone sono state colpite da misure cautelari a seguito di un’indagine della Procura nazionale antimafia. Durante i sopralluoghi, un cane dell'unità cinofila della Guardia di Finanza ha fatto trovare dei soldi nascosti in un magazzino.

Nell'ambito dell'operazione "Domino" portata avanti dalla Digos di Genova nei confronti di nove persone accusate di aver finanziato Hamas, sono stati sequestrati circa otto milioni di euro. Parte di questi soldi sono stati trovati grazie al fiuto di un Pastore Tedesco dal manto nero della Guardia di Finanza che ha collaborato alle perquisizioni, riuscendo a far ritrovare alle forze dell'ordine alcuni sacchi in cui erano conservate delle banconote.

Le immagini, diffuse dalla Guardia di Finanza, mostrano la coppia cane e conduttore all'opera in uno dei luoghi dove sono state portate avanti le perquisizioni e si vede chiaramente il cane muoversi a seconda di dove il naso lo porta. Ad un certo punto il finanziare capisce che il posto dove possono essere stati nascosti i soldi è stato già identificato dal suo compagno a quattro zampe e infatti seguendo le indicazioni del cane il finanziere trova una busta che contiene contante.

I cani come quello che si vede nelle immagini sono chiamati "cash dog". Si tratta di animali che vengono addestrati alla ricerca del denaro dai reparti cinofili delle Forze dell'ordine e vengono poi appunto impiegati nelle indagini su evasione fiscale, riciclaggio e corruzione.

Il fattore più importante perché un cane svolga il suo "compito" dipende dal livello di affiatamento che si raggiunge nel binomio e dunque dalla capacità del conduttore di creare un rapporto di fiducia e collaborazione con il cane.

I "cani fiuta-banconote" hanno un'unica arma, ovvero il loro incredibile olfatto a cui, come si vede nel video, si affidano i finanzieri per trovare il denaro. La fase di training avviene nei campi cinofili della Guardia di Finanza in cui si lavora insieme al cane trasformando l'attività in qualcosa di piacevole, una sorta di gioco che porta alla gratificazione e all'appagamento delle motivazioni dei cani. Si tratta di un'attività che verte su un continuo rapportarsi tra persona e cane, che poi consente a quest'ultimo di individuare il denaro e indicarlo al proprio umano di riferimento, riuscendo a scovarlo in posti che sarebbero altrimenti impossibili da scoprire come doppi fondi delle valigie o anche dietro pareti nelle case o sotterrati.

Le razze che vengono impiegate di più in questo tipo di operazioni sono il Pastore Tedesco e il Labrador Retriever ma ci sono anche cani meticci, come Darin che è nel team cinofilo antidroga della Guardia di Finanza di Barletta, che hanno dimostrato ottime capacità sul campo.