Mazzette e arresti a Sorrento, soldi trovati anche grazie al cane Gringo: ecco chi sono i “cash dog”

A Sorrento un terremoto giudiziario ha colpito duramente la politica locale: in casa del sindaco Massimo Coppola sono stati trovati dalla Guardia di Finanza 34 mila euro in contanti che hanno portato all'arresto del Primo cittadino, con la chiusura di un'indagine molto complessa in cui vengono contestati a quest'ultimo diversi reati contro la pubblica amministrazione. Ma il ritrovamento di "mazzette" è stato molto più grande, considerando che si è arrivati a sequestrare un totale di 285 mila euro, parte dei quali – ben 167 mila – erano stati nascosti dentro un tavolo da biliardo nell'abitazione di tale "Lello il sensitivo" che è stato definito dalla Procura "fiduciario e referente del Sindaco nei rapporti, anche illeciti, da questi intrattenuti con gli imprenditori".

Proprio questo ultimo tesoro illecito è stato scovato anche grazie all'impiego del Pastore Tedesco Gringo, un cosiddetto "cash dog", ovvero quei cani addestrati a fiutare le banconote che solitamente si vedono soprattutto al fianco delle Forze dell'ordine negli aeroporti.

I cash dog sono infatti specializzati, grazie all'abilità olfattiva tipica di tutti i "migliori amici dell'uomo", nell'individuare denaro contante che è stato sapientemente nascosto e vengono impiegati in Italia principalmente dalla Guardia di Finanza per contrastare reati come l'evasione fiscale, il riciclaggio e il traffico illecito di valuta.

I "cani fiuta-banconote" sono addestrati per riconoscere l'odore specifico delle banconote e il tipo di lavoro che si fa con loro è prima di tutto quello di stabilire una relazione di fiducia e collaborazione con il conduttore. E' l'olfatto del cane la vera ‘arma' cui si affidano gli operatori per raggiungere il risultato e mettere il naso al servizio di uno scopo preciso e farlo comprendere al cane è il frutto di un training specifico, basato principalmente sul gioco e sull'associazione olfattiva. Un lavoro di scambio tra persona e cane che poi consente a quest'ultimo di individuare il denaro e indicarlo al proprio umano di riferimento, riuscendo a scovarlo in posti che sarebbero altrimenti impossibili da scoprire come doppi fondi delle valigie o anche dietro pareti nelle case o sotterrati.

Un caso noto alle cronache è quello di Kristina, un Pastore Tedesco che è in servizio nel Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Bari. Dopo un addestramento di sei mesi al Centro Addestramento Cinofili di Castiglione del Lago, Kristina ha sviluppato la capacità di rilevare denaro nascosto.

L'addestramento dei cash dog è un lungo lavoro che inizia quando gli animali sono ancora cuccioli. I cani devono vivere il tutto appunto come se fosse un gioco e nel tempo le Forze dell'ordine hanno sempre di più abbandonato metodi coercitivi a favore proprio della necessità di far valere le motivazioni dei cani, soprattutto la collaborativa e l'affiliativa. Gli animali vengono inizialmente abituati a cercare un oggetto, come un manicotto o una pallina, associato all'odore delle banconote. Con il tempo, imparano a segnalare la presenza di denaro attraverso comportamenti specifici, come il "freeze", ovvero bloccandosi davanti alla fonte dalla quale hanno individuato l'odore.

I cani sono impiegati in vari contesti tra cui aeroporti, porti e anche nei controlli stradali. Un caso simile a quello avvenuto a Sorrento si è verificato nel 2022 in provincia di Bergamo. Grisby, un Pastore Belga Malinois della Guardia di Finanza, in quella occasione aveva scoperto un caveau segreto all'interno di una villetta in cui erano custoditi oltre 2,5 milioni di euro in contanti, 40 orologi di lusso, diamanti, gioielli, lingotti d'oro e oltre 2.600 monete d'oro e d'argento, per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro.

Le razze più comuni impiegate in questa attività sono anche il Pastore Tedesco – come Gringo, appunto – e il Labrador Retriever ma ci sono anche cani meticci, come Darin che è nel team cinofilo antidroga della Guardia di Finanza di Barletta, che hanno dimostrato ottime capacità operative.