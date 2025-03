Le negano di salire a bordo con il suo cane, una donna lo annega nel bagno dell’aeroporto

Una donna, a cui era stato negato di salire a bordo con il cane a seguito, ha deciso di ucciderlo pur di non perdere il volo. La terribile storia sta scuotendo l'opinione pubblica negli Usa, dopo che è stata arrestata grazie alla testimonianza di un inserviente che ha trovato il cadavere di Tywinn, un cane di razza Schnauzer di 9 anni, nel bagno dello scalo in Florida.

E' una storia drammatica quella che sta scuotendo gli Stati Uniti, dove l'opinione pubblica è rimasta scioccata dalla notizia di una donna accusata di aver annegato nei bagni dell'aeroporto di Orlando, in Florida, il suo cane dopo che le era stato vietato di portarlo a bordo dell'aereo su cui doveva salire.

Tutto è accaduto agli inizi di dicembre, quando un inserviente dello scalo ha trovato il cadavere del cane in un sacco della spazzatura durante le pulizie quotidiane. L'uomo ha avvisato la polizia dell'aeroporto e si è scoperto che si trattava di Tywinn, un cane di razza Schnauzer di 9 anni, la cui persona di riferimento è stata subito identificata.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori e che ha portato all'arresto della donna, l'inserviente l'aveva notata all'interno del bagno mentre puliva la borsa in cui il cane era custodito. L'uomo si era poi allontanato ma, ritornato dopo una ventina di minuti, aveva trovato Tywinn morto, gettato nel bidone della spazzatura insieme al suo cappottino, al collare, la borsa da viaggio e anche la sua targhetta a forma di osso con tanto di nome e numero di telefono della signora.

Prima di tutto questo, però, cosa era accaduto? Le telecamere di sorveglianza dell'aeroporto hanno potuto ricostruire i movimenti della donna, riprendendola mentre parlava con un agente della Latam Airlines con il cane al seguito. E' stato quello il momento in cui le è stato negato l'accesso a bordo perché sprovvista dei documenti necessari per il trasporto dell'animale. Dopo il momento di discussione, è stata ripresa mentre andava appunto nel bagno da dove poi usciva senza il cane dopo circa 20 minuti. Dalle immagini risulta che poi sia così riuscita a superare i controlli di sicurezza e a salire su un volo diretto in Colombia.

La donna è stata arrestata una volta rientrata negli Stati Uniti, nella contea di Lake, con l'accusa di abuso aggravato di animali e rilasciata dietro pagamento di una cauzione di 5 mila dollari. "Questo atto è stato intenzionale e ha causato una morte crudele e inutile dell'animale", si legge nel rapporto del Dipartimento di Polizia di Orlando.