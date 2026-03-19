Blitz in un allevamento di Beagle in Wisconsin legato alla sperimentazione: arrestata Alexandra Paul di Baywatch

Un momento della liberazione dei Beagle in Wisconsin



Cosa ha a che fare una bagnina di Baywatch con l’irruzione in un allevamento di Beagle utilizzati nella sperimentazione in Wisconsin? Molto, perché Alexandra Paul, l’attrice che interpretava uno dei ruoli principali nella serie tv al fianco di David Hasselhoff/Mitch Buchannon, era proprio lì tra la cinquantina di attivisti che hanno provato a trarre in salvo il 15 marzo scorso i cani detenuti all’interno della Ridglan Farms, uno dei principali allevamenti negli Usa che fornisce cani per la ricerca biomedica.

Alexandra Paul



L’assalto è avvenuto nella contea di Dane e le immagini hanno fatto il giro del mondo, sollevando alla memoria degli italiani il raid effettuato il 28 aprile 2012, a Montichiari in provincia di Brescia, nei confronti dell’azienda Green Hill cui presero parte al corteo di protesta migliaia di attivisti e cittadini che diedero speranza e libertà a decine di cani.

Anche in quel caso ci furono arresti (dodici persone furono fermate con accuse che andavano dal furto aggravato alla violazione di domicilio e alla resistenza a pubblico ufficiale) e anche in Usa le forze dell’ordine sono intervenute col pugno duro mettendo le manette ai polsi anche dell’ex bagnina di Baywatch insieme ad altre venti persone con accuse varie tra cui la violazione di proprietà privata.

Ma l’arresto di un personaggio noto ha in realtà contribuito alla causa degli animalisti, mettendo ancora più in evidenza la sofferenza di questi cani che puntualmente sono destinati alla sperimentazione in tutto il mondo. Quello che è accaduto in Wisconsin, infatti, è lo specchio di situazioni identiche che ci sono anche in Italia, basti pensare al destino infausto dei Beagle di Verona, ovvero i cani e altri animali destinati ai test farmacologici dell’azienda Aptuit e su cui la Lav sta facendo una durissima battaglia legale da anni ormai.

L’azienda in cui sono entrati gli attivisti americani è da tempo nel mirino delle proteste di chi è attento al benessere degli animali. Secondo quanto già era stato stabilito, le sperimentazioni si dovrebbero fermare entro il prossimo luglio ma le persone che hanno deciso di fare l’irruzione ritengono che i tempi, ancora una volta, sono troppo lunghi e gli animali presenti continuano a subire la sperimentazione.

Per quanto riguarda Alexandra Paul non è la prima volta che partecipa a questo tipo di iniziative e diverse volte è finita di fronte ai giudici americani per altre azioni sempre finalizzate alla protezione degli animali.