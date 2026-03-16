Aptuit: il Tar del Lazio ha accolto il ricorso della Lav. Stop alla sperimentazione sui Beagle

Il 16 marzo 2026 il Tar del Lazio ha sospeso i test sui Beagle nei laboratori Aptuit di Verona. Secondo il Tribunale amministrativo la sofferenza animale è giudicata "irreparabile" e prevalente sulla ricerca in attesa del merito.

La lunga battaglia per fermare la sperimentazione sui Beagle nelle mani dell'azienda farmaceutica Aptuit a Verona segna una importantissima vittoria per chi vuole fermare definitivamente i test sui cani. Il Tar del Lazio ha infatti accolto la richiesta di sospendere le sperimentazioni sui cani presenti nei laboratori presentata dalla Lav.

Il 10 marzo si è infatti svolta l’udienza davanti al giudice amministrativo suldestino dei cani utilizzati negli esperimenti di telemetria nei laboratori della multinazionale farmaceutica, oggetto del ricorso presentato da Lav per ottenere la sospensione immediata dell’autorizzazione impugnata.

Oggi, annunciano dall'ufficio stampa, il giudice ha reso nota la sua decisione accogliendo la richiesta di sospensiva ed ha evidenziato che: “Rilevato che nel bilanciamento degli interessi, il dolore, la sofferenza, il distress e più in generale i danni alla salute degli animali impiegati nella sperimentazione, in quanto ontologicamente irreparabili, risultano prevalere sulla continuità di un’attività di ricerca che si protrae da anni”.

La storia è lunga ed è segnata da un lungo procedimento giudiziario in cui l'associazione anti vivisezione è stata sempre in prima linea. Tutto inizia nel 2021 quando la Lav ha denunciato i maltrattamenti all'interno della struttura a Verona non solo nei confronti dei cani ma anche dei primati presenti nei laboratori. Nel 2022 la Procura inizia ad indagare e si procede anche con il sequestro di diversi animali: un'operazione che ad oggi è tra le più importanti come numero di individui recuperati in contesti come questi mai avvenuta in Italia.

Da quelle indagini si arriva anche all'iscrizione nel registro degli indagati di dirigenti dell'azienda Aptuit e veterinari. Si va avanti sia sul piano amministrativo che legale, considerando che vengono contestate anche mancanze in sede di autorizzazioni per la sperimentazione.

Nel 2024 il Tar del Lazio interviene sospendendo i test su centinaia di cani perché si ritiene necessario verificare meglio il rispetto delle norme sul benessere animale. L’azienda fa ricorso e la decisione passa al Consiglio di Stato, quindi la questione da questo punto di vista è rimasta in sospeso.

Questo significa che con la richiesta ora accettata dal Tribunale Amministrativo gli animali non possono essere toccati ma il loro destino rimane ancora da stabilire almeno fino all’udienza che entrerà nel merito della legittimità dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute.

"La richiesta nasce dalla necessità di evitare, almeno, che ulteriori animali vengano sottoposti a procedure invasive prima che venga chiarita la correttezza dell’iter autorizzativo", precisano dalla Lav e Michela Kuan, biologa e consulente scientifica area ricerca senza animali dell'associazione aggiunge: "Un ulteriore passo miliare per la ricerca è stato fatto dal Tar del Lazio che conferma quanto diciamo da anni: basta vivisezione! TAR Lazio accoglie nostra richiesta di sospendere le sperimentazioni sui cani e ogni irregolarità non deve rimanere impunita dietro al muro di gomma di chi usa animali".