Non solo Dalmata: tutte le razze di cani nel film “La Carica dei 101”

Oggi, 25 gennaio, ricorre l'anniversario di uno dei film d'animazione preferiti dagli amanti di cani di tutti i tempi: La carica dei 101. Nel film i Dalmata, gli eleganti cani dal mantello a pezzato la fanno da padrone, la fanno da padrone, ma compaiono anche altre razze fondamentali per la narrazione. Vediamo quali sono.

Dalmata

Tutto inizia con Pongo e Peggy che al parco riescono a fare innamorare i loro umani Rudy e Anita. L’incontro è orchestrato magistralmente da Pongo che dà il via alla storia e porta presto alla nascita dei cuccioli, evento che innesca l’intera vicenda e la comparsa dell'iconica Crudelia. Il film segue poi l’incredibile impresa di salvataggio che coinvolge non solo la cucciolata di Pongo e Peggy, ma anche decine di altri piccoli dalmata prigionieri.

Non molti sanno che il Dalmata è una razza di cane da caccia molto antica. È molto attivo è curioso ma la sua indipendenza non è segnale di scarso affetto nei confronti del suo umano, al contrario per lui è molto importante una relazione costruita sulla fiducia.

Proprio grazie a questo film questa razza ha conosciuto un’enorme popolarità, diventando uno dei cani più riconoscibili al mondo.

Levriero afgano

levriero afgano



Nella scena introduttiva in cui sfilano per le strade di Londra le possibili compagne di Pongo e Rudy appare per primo un elegante Levriero Afgnao, riconoscibile per il corpo snello e il mantello lungo e sinuoso.

Il Levriero Afgano è una razza antica, originaria delle regioni montuose dell’Asia centrale, selezionata per la caccia. Grazie alla linea e al portamento è molto amato per le sue caratteristiche estetiche, ma non bisogna dimenticare che resta un cane selezionato per correre nel deserto e che ha bisogno di molta attenzione e movimento per restare in salute ed essere felice.

Carlino

Carlino



Sempre nella prima sequenza, tra i cani che sfilano accanto alle loro umane si riconosce anche un Carlino. Il suo muso schiacciato, gli occhi tondi e l’espressione vigile lo rendono immediatamente identificabile. Ed esattamente come per il Levriero Afgano anche in questo caso umano e cane si somigliano decisamente.

Il Carlino, razza di antichissima origine asiatica, è sempre più presente nelle nostre case, anche se purtroppo si tratta di una razza brachicefala, significa che proprio il muso schiacciato che lo rende così tenero è fonte di gravi problemi di salute che ne pregiudicano la qualità della vita.

Barbone

Tra i cani che compaiono nella sequenza introduttiva figura anche un barbone, riconoscibile dal pelo riccio e dalla toelettatura curata, anche troppo. La sua umana infatti ha tagliato il pelo in alcuni punti, una pratica estetica estremamente dannosa per i cani.

Anche se il Barboncino è decisamente più diffuso e famoso, il Barbone è un cane di taglia media, nata come razza da caccia e da riporto.

Alano

Alano



Uno dei personaggi secondari più memorabili è Danny, un Alano di grande taglia che entra in scena quando Pongo lancia il suo messaggio di aiuto attraverso il celebre “abbaio del crepuscolo”. Danny è tra i primi a raccogliere il segnale e a trasmetterlo ad altri cani, diventando un nodo fondamentale nella catena di comunicazione che permette di localizzare i cuccioli rapiti dalla malefica Crudelia.

La scelta dell'Alano non è casuale: si tratta di una razza gigante, nota per la forza fisica ma anche per la grande affiliazione con il suo umano. Nel film Danny incarna l’idea del gigante gentile, capace di usare la propria presenza non per intimidire, ma per proteggere e aiutare.

Terrier

Terrier



Accanto a Danny compare un piccolo cane, un meticcio di tipo Terrier, che lo accompagna e lo affianca nella diffusione del messaggio di soccorso. Il contrasto tra le dimensioni dei due è evidente e volutamente enfatizzato. Il piccolo Terrier è vivace e sempre in movimento. Nel film questo personaggio serve a dimostrare che il contributo alla missione non dipende dalla stazza, ma dalla prontezza e dallo spirito di iniziativa.

Bloodhound

Bloodhound



Towser è un altro personaggio chiave nella rete di aiuti attivata per salvare i cuccioli. Si tratta di un cane dotato di un olfatto eccezionale, qualità che lo rende immediatamente riconducibile alla razza Bloodhound.

Nel film utilizza questa capacità per seguire tracce e raccogliere informazioni, dimostrando quanto l'olfatto sia il senso più importante per questa specie. Il Bloodhound è noto nella realtà per essere un "cane molecolare" impiegato nelle ricerche di persone scomparse proprio grazie alla straordinaria sensibilità del suo olfatto.