Le 5 razze di cani più grandi: ecco quali sono i cani “giganti”

I cani di taglia grossa che superano i 45 kg di peso vengono anche definiti "giganti". Dall'Alano al San Bernardo, passando per razze meno note come il Levriero Irlandese, ecco alcuni dei cani più grandi al mondo.

Alcune razze canine sono davvero enormi e per questo vengono definite di razza "gigante"



In tutto il mondo esistono centinaia di razze canine, da quelle "mini" come Chihuahua e Pinscher Nano a quelle davvero giganti. Si tratta di una vera e propria categoria, riservata a quei colossi che superano i 45 kg di peso. Anche tra i giganti, tuttavia, troviamo razze molto diverse, sia per aspetto che, soprattutto, per motivazioni. Alcune razze sono infatti più robuste e massicce, come i grandi mastini, altre sono invece più snelle e longilinee. Anche per quanto riguarda le esigenze di questi cani, spesso si tende a generalizzare forse un po' troppo.

Si crede, per esempio, che abbiano tutti bisogno solo di spazi enormi e che non possano stare in casa. Oppure, che siano cani molto "difficili" e meno "docili" delle razze di dimensioni più piccole. Ogni cane, naturalmente, è diverso da un altro e se le dimensioni possono sicuramente rappresentare un'ulteriore difficoltà nella gestione, ciò di cui hanno davvero bisogno tutti i cani è tempo, impegno, affetto e consapevolezza.

Molte razze di grandi dimensioni possono essere persino più "affettuose" di quelle di dimensioni ridotte, poiché hanno spesso una motivazione affiliativa molto più alta. Al contrario, cani di dimensioni contenute possono invece avere un carattere persino più "combattivo", territoriale e indipendente. Non è quindi dalle dimensioni che si "giudica" un cane, se così possiamo dire, ma dalla sua storia, dalla sua personalità e dalle ragioni per cui è stato selezionato. Vediamo quindi un po' più da vicino alcune delle razze canine più grandi di tutte.

L'Alano

L’Alano è una delle razze più grandi e famose di tutte



L'Alano è il cane gigante per eccellenza. Questa razza si distingue da altri molossoidi per il fisico più slanciato ed elegante e per la testa rettangolare e stretta. I maschi hanno un'altezza compresa tra 80 e 90 cm, anche se esistono individui persino più grandi. Le femmine, invece, sono generalmente più piccole. Il peso nei maschi va dai 70 ai 90 kg, mentre per le femmine dai 60 agli 80 kg. Sensibile e simpatico, l'Alano è un ottimo cane da compagnia, si conoscono le sue motivazioni. Tra le più spiccate ci sono quelle protettiva, territoriale, competitiva, possessiva, ma anche quelle affiliativa, epimeletica, collaborativa.

Il Terranova

Il Terranova è un gigante gentile che può pesare anche 80 kg



Originario dell'isola canadese di Terranova, questo molossoide rientra di diritto tra i cani più grandi del mondo, con i suoi 80 kg di peso e i 78 cm di altezza nei maschi. Anche in questo caso, le femmine sono leggermente più piccole, con un peso compreso tra i 45 e i 60 kg. I Terranova amano l'acqua, anche per questo sono tra le razze più utilizzate nelle operazioni di salvataggio in mare. Questo non significa che non possano vivere bene anche in casa. Tra le motivazioni più spiccate troviamo infatti quelle affiliativa, collaborativa e sociale, che lo rendono spesso un vero "gigante gentile" amante della tranquillità e del tempo trascorso in famiglia.

Il Levriero Irlandese

Il Levriero Irlandese veniva usato in passato per la caccia al lupo



Anche il Levriero Irlandese è un vero e proprio gigante, con un'altezza minima al garrese di 78,5 cm e un peso di base di 54 kg. Quest'antica razza irlandese ha rischiato in passato di sparire per sempre, ma è stata salvata sul finire del 1800 dallo scozzese George Augustus Graham. Inizialmente selezionato per la caccia, in particolare per quella al lupo (in inglese è chiamata Wolfhound), oggi è considerato più un cane da guardia. Da ex cacciatore possiede però ancora forti motivazioni cinestesica, perlustrativa, esplorativa e predatoria, tuttavia è anche in grado di stringere un legame molto forte con tutti i membri della famiglia e in particolare con il suo umano di riferimento.

Il San Bernardo

Il San Bernardo può arrivare a pesare anche 100 kg



Il Cane di San Bernardo è uno dei cani giganti più famosi di tutti, anche per le numerose comparsate in cartoni animali e film come Beethoven. Può arrivare persino a 100 kg di peso e i 95 cm di altezza al garrese e anche in questo caso le femmine sono di solito più piccole dei maschi. Pur essendo un vero e proprio colosso, il San Bernardo è un cane sorprendentemente agile e atletico, con un'ottima resistenza. Anche per questo veniva spesso usato come cane da soccorso in montagna. Dal carattere socievole ed equilibrato, può legarsi molto anche a i bambini, a patto che gli si permetta di esprimere al meglio le sue motivazioni. Tra le più spiccate ci sono quella territoriale, protettiva, affiliativa, epimeletica, cinestesica, possessiva.

Il Mastino Napoletano

Il Mastino Napoletano discende direttamente dagli antichi molossi romani



Il Mastino Napoletano è una razza che affonda le sue origini nell'antichità. È infatti il diretto discendente del molosso romano che accompagnava i legionari nell'Antica Roma. È uno dei cani da guardia per eccellenza, con le motivazioni territoriale, protettiva e possessiva tra le più spiccate. Ha una corporatura possente e un'andatura dinoccolata, ma la sua caratteristica principale è la testa piena di rughe e pieghe. I maschi pesano mediamente tra i 60 ai 70 kg, con le femmine che, anche in questo caso, sono di solito più piccole. Uno dei Mastini Napoletani più famosi del cinema è Thor (in lingua originale Fang), il fedele e affettuoso compagno di Hagrid nella saga di Harry Potter.